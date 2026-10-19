تازه‌ترین قیمت‌های انرژی شامل نفت برنت، دبلیوتی‌آی و گاز طبیعی در بازارهای جهانی اعلام شد.

جوان آنلاین: قیمت نفت خام WTI معادل ۱۰۰.۳ دلار با کاهش ۱.۱۴ دلاری و افت ۱.۱۲ درصدی ثبت شد. همچنین قیمت نفت خام برنت با نرخ ۱۰۷.۸ دلار با کاهش ۲.۰۱ دلاری معادل ۱.۸۳ درصد کاهش یافت.

در همین حال، نفت مربان با ثبت نرخ ۱۱۳.۴ دلار، افزایشی معادل ۳.۳۹ دلار و ۳.۰۸ درصدی را تجربه کرد. گاز طبیعی نیز با قیمت ۳.۰۷۵ دلار با افت ۰.۰۴۱ دلاری معادل ۱.۳۲ درصد مواجه شد. در این گزارش همچنین به بیش از ۱۵۰ قیمت جهانی نفت اشاره شده است.

بر اساس این داده‌ها، بنزین با نرخ ۳.۱۸۷ دلار با کاهش ۰.۰۴۹ دلاری معادل ۱.۵۱ درصد و نفت کوره (Heating Oil) با قیمت ۴.۷۹۱ دلار با افت ۰.۱۰۸ دلاری معادل ۲.۲۱ درصد دادوستد شدند. نفت میدلند WTI نیز با قیمت ۱۰۲.۲ دلار افزایشی معادل ۳.۱۸ دلار و ۳.۲۱ درصدی را ثبت کرد. سبد اوپک با قیمت ۱۱۱.۶ دلار با کاهش ۰.۷۰ دلاری معادل ۰.۶۲ درصد و سبد هند با نرخ ۱۲۱.۱ دلار با افزایش ۰.۰۹ دلاری معادل ۰.۰۷ درصد گزارش شدند.