رسانه آمریکایی: ترامپ با سقوط محبوبیتش به عاقبت نیکسون نزدیک شده است

طبق نتایج نظرسنجی پیو که نشان می‌دهد میزان محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به حدود ۳۰ درصد رسیده و از ۹۵ درصد در آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری او به ۶۷ درصد رسیده است. این میزان به افت محبوبیت ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا نزدیک شده است که در زمان استعفایش تنها ۲۴ درصد بود-وضعیتی که دقیقا برعکس انتظار استراتژیست‌های جمهوری‌خواه برای حزبشان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکاست.

جوان آنلاین: طبق نظرسنجی موسسه گالوپ، وقتی ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه پیشین آمریکا در سال ۱۹۷۴ با رسوایی استعفا داد، تنها ۲۴ درصد محبوبیت داشت. بیش از نیم قرن بعد، حمایت از دونالد ترامپ تا آن اندازه پایین نیست، اما در حال نزدیک شدن به آن است.

به گزارش ایسنا، شبکه‌ام‌اس ناو گزارش داد: مرکز تحقیقات پیو روز پنجشنبه نتایج آخرین نظرسنجی ملی خود را منتشر کرد که خبر خوبی برای ترامپ نداشت. طبق گزارش موسسه پیو، سه نفر از هر ۱۰ آمریکایی اکنون نحوه عملکرد دونالد ترامپ را به‌عنوان رئیس‌جمهور تایید می‌کنند، در حالی که ۶۸ درصد مخالف آنند.

محبوبیت ترامپ طی دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است محبوبیت فعلی او با پایین‌ترین محبوبیت دوره اولش قابل مقایسه است که بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو که در روز‌های بین ۶ ژانویه ۲۰۲۱ تا پایان دوره اول او انجام شده است، ۲۹ درصد بود.

مشکل برای ترامپ این نیست که حمایتش در میان رای‌دهندگان دموکرات و مستقل همچنان در حال افت است، چراکه حمایت از او عملا در میان این گروه‌ها به حداقل رسیده است.

آنچه داده‌های پیو را به‌ویژه جالب می‌کند این است که حمایت از ترامپ به این دلیل کاهش یافته است که همان رای‌دهندگانی که او را دوباره به کاخ سفید بازگرداندند، اکنون پشتش را خالی کرده‌اند.

حدود یک ماه پیش، ترامپ پیام عجیب در صفحه کاربری خود در تروث سوشال منتشر کرده و نوشت: «محبوبیت ترامپ در حزب جمهوری‌خواه اکنون ۹۵ درصد است. این یک رکورد است. مقام دوم رونالد ریگان (رئیس‌جمهور پیشین آمریکا) با ۸۶ درصد است. متشکرم».

او دقیقا نگفت از چه کسی تشکر می‌کند، که البته بجا بود، چراکه او به نظرسنجی‌ای اشاره داشت که ظاهرا جز در تخیلات او، وجود خارجی نداشت. چون ترامپ به داده‌های نظرسنجی‌ای اشاره می‌کرد که ظاهراً خارج از تخیل فعال خودش وجود نداشت.

با این حال، این پیام تا حدی به این اشاره داشت که میزان حمایت از او در میان رای‌دهندگان جمهوری‌خواه، در گذشته ۹۵ درصد بود. در واقع، مرکز تحقیقات پیو دریافت که ۹۵ درصد کسانی که در سال ۲۰۲۴ به ترامپ رای دادند، عملکرد حرفه‌ای او را در اوایل ۲۰۲۵ و کمی پس از مراسم تحلیف او تایید می‌کردند. اما یک سال بعد، این عدد به ۸۳ درصد کاهش یافت. در ژوئیه به ۷۵ درصد رسید و اکنون به ۶۷ درصد کاهش یافته است.

برخی ممکن است این را ببینند و شگفت‌زده شوند که دو سوم جمهوری‌خواهان همچنان از رئیس‌جمهور حمایت می‌کنند. اما باید به این نکته توجه کرد که وقتی دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ آغاز شد، تقریبا یک نفر از هر ۲۰ رای‌دهنده‌ای که از نامزدی او حمایت کرده بود، عملکرد شغلی‌اش را تایید نمی‌کرد، اما اکنون، این میزان به یک نفر از هر سه نفر رسیده است.

در حالی که تنها چهار هفته به روز انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ باقی مانده است، رای‌دهندگان جمهوری‌خواه فقط نسبت به حزب خود بی‌اشتیاق نیستند، بلکه به‌طور فزاینده‌ای از رئیس‌جمهور حزب خود ناراضی‌اند. این دقیقا برعکس چیزی است که استراتژیست‌های جمهوری‌خواه امیدوار بودند یا انتظار داشتند که در این نقطه از روند انتخابات شاهدش باشند.

ترامپ با وعده پایان یافتن سریع جنگ ایران و سقوط قیمت انرژی در پی آن، همچنین وعده پرداخت ۵ هزار دلار به هر بزرگسال آمریکایی که از جمهوری‌خواهان حمایت کند، سعی در کنترل قیمت‌ها و جلب حمایت از حزب خود دارد، اما طبق نظرسنجی‌های رسانه‌ها و موسسات آماری، محبوبیت او و حزبش در نزد رای‌دهندگان کاهش یافته است. موضوع تجاوز آمریکا به ایران و طولانی شدن این جنگ، بحران بسته ماندن تنگه هرمز که منجر به افزایش هزینه‌های خانوار و قیمت سوخت در آمریکا شده است، همچنین جنگ تجاری ترامپ با شرکای واشنگتن که به اعمال تعرفه‌های گمرکی سنگین برای واردات از این کشور‌ها منجر شده، به یکی از اصلی‌ترین موضوعات انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تبدیل شده است.