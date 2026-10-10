کد خبر: 1383743
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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۵
ورزش » ساير

خبرهای امیدوارکننده از آخرین وضعیت قهرمان کشتی ایران

ق وضعیت سیدمهدی هاشمی حالا خیلی امیدوارکننده به نظر می‌رسد، برادرش می‌گوید که خانواده را می‌شناسد و گاهی چشمانش را باز کرده و دست و پایش را هم تکان می‌دهد.

جوان آنلاین: باوجود وضعیت فوق بحرانی سیدمهدی هاشمی در بدو ورود به بیمارستان ساری، حالا اما وضعیت این کشتی‎ گیر خیلی بهتر از قبل شده و این همه را نسبت به آینده‌ی او امیدوار کرده است.

درحالی که امروز سیدبهرام موسوی نایب‌رئیس هیئت کشتی مازندران بار دیگر با حضور در بیمارستان جویای حال و پیگیر وضعیت درمانی این کشتی‌گیر خوب و جوان استان شده است، ابوالفضل هاشمی برادر بزرگتر مهدی درخصوص آخرین وضعیت برادرش گفت: خداراشکر چشمانش را باز می‌کند، دست و پایش را تکان می‌دهد، خانواده را می‌شناسد، اما به خاطر داروهایی که می‌گیرد بیشتر اوقات خواب است. شرایط مغزی‌اش هم رفته رفته بهتر شده و با صحبتی که با پزشک مغز و اعصابش داشتیم وضعیت خوب است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پزشکان زمانی برای بهبود او نداده‌اند؟، عنوان کرد: زمان که ندادند، اما با توجه به آخرین MRI که از او گرفته شده، احتمال دادند که طی چند روز آینده به بخش منتقل شود.

سیدمهدی هاشمی ۲۱ شهریور ماه در پی سانحه تصادف با یک دستگاه نیسان، در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ساری بستری شد و درحالی که وضعیتش به دلیل آسیب بسیاری که به بدنش، خصوصا مغزش رسیده بود، بسیار نگران‌کننده به نظر می‌رسید، اما خوشبختانه اخیرا روز به روز شرایط بهتری پیدا کرده است.

برچسب ها: کشتی ، کشتی گیر ، کشتی آزاد
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