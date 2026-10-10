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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۱
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انتقاد چین از سخنرانی رئیس‌ تایوان

چین دفتر امور تایوان چین، سخنرانی لای چینگ‌ته، رئیس‌ تایوان را به ترویج جدایی‌طلبی متهم کرد و گفت این اظهارات واقعیت‌ها را تحریف می‌کند و افکار عمومی را گمراه می‌سازد.

جوان آنلاین: دفتر امور تایوان چین روز شنبه سخنرانی لای چینگ‌ته، رئیس‌ تایوان را محکوم و اعلام کرد این سخنان واقعیت‌ها را نادیده می‌گیرد، حقیقت را تحریف می‌کند، افکار عمومی را گمراه می‌سازد و انگیزه‌های پنهان را آشکار می‌کند.

این دفتر اعلام کرد لای در سخنرانی خود بر مواضع جدایی‌طلبانه و حمایت از استقلال تایوان پافشاری کرده و تهدیدهای ناشی از سرزمین اصلی چین را بزرگ‌نمایی کرده است.

مقام‌های چینی تأکید کردند که در جهان تنها یک چین وجود دارد و تایوان بخشی از آن است؛ موضعی که پکن آن را واقعیت موجود در تنگه تایوان می‌داند. آن‌ها همچنین اعلام کردند آینده تایوان باید با مشارکت همه مردم چین، از جمله ساکنان تایوان، تعیین شود.

ژانگ ژانگ، سخنگوی دفتر امور تایوان چین گفت پکن به اصل «چین واحد» و توافق سال ۱۹۹۲ پایبند خواهد ماند و با نیروهای جدایی‌طلب حامی استقلال تایوان و مداخله قدرت‌های خارجی مقابله خواهد کرد. او همچنین بر ضرورت حفظ صلح و ثبات در تنگه تایوان تأکید کرد.

لای چینگ‌ته روز شنبه در سخنرانی خود به مناسبت روز ملی تایوان گفت این جزیره خواهان صلح است، اما از آزادی خود چشم‌پوشی نخواهد کرد. او تأکید کرد تقویت توان دفاعی تایوان اقدامی تحریک‌آمیز نیست، بلکه با هدف بازدارندگی و جلوگیری از جنگ انجام می‌شود.

رئیس‌ تایوان همچنین گفت صلح نمی‌تواند صرفاً بر آرزوها متکی باشد و افزود تایوان برای گفت‌وگو و همکاری آمادگی دارد، اما تسلیم را نمی‌پذیرد. او افزایش سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی را راهی برای فراهم کردن زمینه گفت‌وگو بر اساس برابری و احترام دانست.

پکن تایوان را بخشی جدایی‌ناپذیر از جمهوری خلق چین می‌داند و پایبندی به اصل «چین واحد» را شرط برقراری یا حفظ روابط دیپلماتیک با این کشور اعلام کرده است. فروش تسلیحات آمریکا به تایوان نیز از موضوعات اصلی اختلاف میان واشنگتن و پکن به شمار می‌رود.

برچسب ها: چین ، تایوان ، ارتش تایوان
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