کد خبر: 1383653
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تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

خشم صهیونیست‌ها از اعطای جایزه صلح نوبل به ناوی پیلای

صهیونیست‌ها ارائه جایزه صلح نوبل به «ناوی پیلای» قاضی پیشین دادگاه‌های کیفری بین‌المللی و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل که در اثبات نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه در کمیته تحقیقی سازمان ملل نقش داشت، خشم تل‌آویو را برانگیخت.

جوان آنلاین: یکی از صفحات اجتماعی این رژیم در پیامی در واکنش به برنده‌شدن پیلای نوشت: «اعطای جایزه صلح نوبل به ناوی پیلای نه به معنای ارج‌نهادن به عدالت، بلکه استفاده‌ای وقیحانه از این جایزه به عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشیدن به نفرت و تعصب ضداسرائیلی است.»

در ادامه این پیام آمده است: «اگر قرار بود جایزه‌ای برای دروغ، نفرت و اتهامات بی‌اساس علیه اسرائیل اهدا شود، ناوی پیلای نه تنها یکی از نامزدها، بلکه بی‌شک پیشتازِ آن می‌بود. اکنون که کمیته نوبل به بزرگ‌ترین دروغ قرن بیست و یکم پاداش داده است، بی‌شک یوزف گوبلز از قعر جهنم برای آن کف می‌زند.»

«ناوی پیلای» حقوقدان اهل آفریقای جنوبی که روز جمعه به‌دلیل فعالیت‌هایش در زمینه عدالت کیفری بین‌المللی برنده جایزه صلح نوبل شد، از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ قاضی شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین‌المللی بود. کمیته نوبل در بیانیه خود اعلام کرد که در شرایطی که «قضات و نهادهای حقوق بین‌الملل هدف حملات سیاسی قرار دارند» قصد داشته است با این انتخاب «یادآوری‌» در این زمینه ارائه کند.

کمیته نوبل اعلام کرد: «وجود یک نظام حقوقی بین‌المللی که در آن جنایتکاران جنگی پاسخ‌گو باشند و قربانیان سوءاستفاده‌ها به عدالت دست یابند، پیش‌شرط دستیابی به جهانی صلح‌آمیز است.»

برچسب ها: صهیونیست ها ، اسرائیل ، جنگ غزه
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