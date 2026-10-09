معاونت پرستاری وزارت بهداشت، با محوریت «مدیریت پرستاری در حوادث و بلایا» و با همکاری سازمان اورژانس کشور و وزارت آموزش و پرورش، آموزش احیای قلبی پایه به دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه را در مدارس منتخب سراسر کشور اجرا می‌کند.

جوان آنلاین: به نقل از وبدا، این برنامه دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ در مدارس منتخب نزدیک به بیمارستان‌های کشور برگزار می‌شود و پرستاران بیمارستان‌ها با همکاری نیرو‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی، آموزش احیای قلبی پایه را به دانش‌آموزان ارائه خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، این طرح با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تجربه بالینی پرستاران برای آموزش مهارت‌های نجات‌بخش به جامعه طراحی شده است؛ مهارتی که در مواجهه با ایست قلبی و دیگر شرایط تهدیدکننده حیات، می‌تواند در دقایق نخست نقش تعیین‌کننده‌ای در زنجیره نجات داشته باشد.

در این برنامه، دانش‌آموزان با اصول احیای قلبی پایه آشنا می‌شوند تا در شرایط اضطراری، پیش از رسیدن نیرو‌های تخصصی، بتوانند اقدامات اولیه و صحیح را انجام دهند. هدف از این آموزش، تقویت توان خودامدادی و دگرامدادی نوجوانان و افزایش آمادگی آنان برای واکنش صحیح در موقعیت‌های اورژانسی است.

معاونت پرستاری وزارت بهداشت با قرار دادن «مدیریت پرستاری در حوادث و بلایا» در محور برنامه‌های هفته پرستار، بر ظرفیت حرفه‌ای پرستاران در حوزه آمادگی و پاسخ به حوادث تأکید کرده است.

برنامه «هر دانش‌آموز، یک امدادگر» نیز در همین چارچوب، ظرفیت پرستاری کشور را برای آموزش یکی از مهارت‌های اساسی نجات‌بخش به نسل نوجوان به کار می‌گیرد.

این برنامه با همکاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت، سازمان اورژانس کشور و معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش اجرا می‌شود و گواهینامه آموزش احیای قلبی پایه از سوی سازمان اورژانس کشور به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.

اجرای این طرح، علاوه بر انتقال یک مهارت حیاتی به دانش‌آموزان، بخشی از ظرفیت آموزشی و حرفه‌ای پرستاری را در مسیر افزایش آمادگی جامعه برای مواجهه با حوادث به کار می‌گیرد.