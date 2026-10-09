کد خبر: 1383571
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

پایان وضعیت هشدار طاعون در «سیبری»

3 نهاد نظارتی روسیه اعلام کرد پس از انجام نزدیک به ۵۰۰۰ آزمایش و عدم مشاهده هیچ‌گونه عامل بیماری‌زای خطرناک، اقدامات احتیاطی و نظارت پزشکی بر تمامی افرادی که با یک کارمند آزمایشگاهی در سیبری در تماس بوده‌اند را به پایان رسانده است.

جوان آنلاین: مرگ این کارمند پیش‌تر نگرانی‌هایی را درباره شیوع طاعون ریوی در منطقه «ایرکوتسکِ» سیبری برانگیخته بود.

«ایگور کوبزف»، فرماندار ایرکوتسک در بیانیه‌ای اعلام کرد: پایش پزشکی تمامی افراد در تماس با بیمار فوت شده به پایان رسید و هیچ‌گونه مشکل سلامتی مرتبط با بیماری‌های عفونی مشاهده نشد.

به گزارش روزنامه «ترکیه تودی»، این پرونده پزشکی، توجه جهانی را به خود جلب کرد و ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان جهانی بهداشت (WHO) در پی گزارش‌هایی مبنی بر مرگ این کارمند ۲۸ ساله بر اثر طاعون ریوی که مسری‌ترین نوع این بیماری است، از مسکو خواستند تا اطلاعات کافی در این زمینه ارائه کند.

نشریه بلومبرگ هم در این باره گزارش داد مقامات بهداشتی روسیه مرگ این زن بر اثر طاعون را تأیید نکرده‌اند. کوبزف نیز گفته است این زن به «ذات‌الریه اکتسابی از جامعه» مبتلا شده بود و در عین حال در برابر تمام عفونت‌های خطرناکی که بواسطه شغلش در آزمایشگاه با آنها در تماس بوده، واکسینه شده بود.

همچنین در بیانیه جدید نهاد نظارتی حوزه سلامت روسیه موسوم به «روس‌پوترب‌نادزور» اعلام کرد هیچ‌گونه حادثه مرتبط با میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا در «مؤسسه مقابله با طاعون ایرکوتسک» مشاهده نشده و همه پروتکل‌های ایمنی رعایت شده‌اند.

«روس‌پوترب‌نادزور» همچنین گزارش‌های بازنشر شده در شبکه‌های اجتماعی درباره دومین مورد ابتلا را «اطلاعات نادرست» خواند.

خبرنگار خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی آورده است که ساکنان منطقه معتقدند فقدان اطلاعات رسمی در پی انتشار خبری در یک روزنامه محلی، موجب شد به این شایعات، دامن زده شود.

برچسب ها: طاعون ، روسیه ، سیبری
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