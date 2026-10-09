حمایت سرمربی میلان از جانشین رونالدو در پرتغال

روبن آموریم پس از عملکرد درخشان گونچالو راموس در تیم ملی پرتغال، از مهاجم خود حمایت کرد و تأکید کرد که این بازیکن شایسته اعتماد است.

جوان آنلاین: گونچالو راموس که در نقل و انتقالات تابستانی راهی میلان شد، در غیاب کریستیانو رونالدو، توانست درخشش خوبی در تیم ملی پرتغال داشته باشد.

به گزارش ایسنا، رونالدو پیش‌تر اردوی تیم ملی پرتغال را در میانه مسابقات ترک کرده بود و همین موضوع، فرصت را برای بازیکنانی، چون راموس فراهم کرد تا توانایی‌های خود را نشان دهند. آموریم که خود اهل پرتغال است و از نزدیک روند پیشرفت راموس را دنبال کرده، معتقد است این مهاجم پتانسیل بالایی دارد و می‌تواند در میلان نیز نقش کلیدی ایفا کند.

روبن آموریم با تمجید از مهاجم تیمش گفت: همه ما از قابلیت راموس آگاهی داریم و خوشحالیم او این هفته‌ها توانست درخشش خوبی در تیم ملی داشته باشد. این گلزنی‌ها اعتماد به نفس او را افزایش می‌دهد و امیدوارم حالا او در سری آ بتواند مهارتش در گلزنی را نشان دهد.

میلان در هفته‌های آینده با چالش‌های مهمی رو‌به‌رو است و نیاز مبرمی به گلزنی مهاجمان خود دارد.

راموس که با ۷۰ میلیون یورو راهی میلان شده تاکنون نتوانسته عملکرد خوبی در سری آ داشته باشد.

اگر راموس بتواند اعتماد به دست‌آمده از تیم ملی را به باشگاه منتقل کند، می‌تواند به یکی از ستاره‌های فصل روسونری تبدیل شود.