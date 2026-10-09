کد خبر: 1383557
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۶
اقتصاد » اخبار کلی

کابل: ایران قطعاً آمریکا را ناکام خواهد کرد

2 وزیرافغان با تأکید بر اینکه ایران و افغانستان دشمنان مشترک دارند تأکید کرد ایران قطعاً آمریکا را ناکام می‌کند.

جوان آنلاین: عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در دیدار با «محمد ناصر آخند»، وزیر دارایی هیئت حاکمه افغانستان بر ضرورت تقویت روابط تجاری و اقتصادی دو کشور، به‌ویژه در حوزه آب و انرژی تأکید کرد.

به گزارش تسنیم، وی در ادامه نیز با تأکید بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه گفت مناسبات ایران و افغانستان، همچنان که در گذشته نیز چنین بوده، باید بر مبنای احترام متقابل و حفظ اشتراکات استوار باشد.

وزیر دارایی هیئت حاکمه افغانستان با گرامیداشت یاد شهدای ایران در حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز تصریح کرد: افغانستان و ایران دشمن مشترک دارند و ما بعد از ۲۰ سال اِشغال، آمریکا را ناکام گذاشتیم و قطعاً ایران هم آمریکا را ناکام خواهد کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد گفت‌و‌گو‌های دو طرف سرآغاز توسعه و گسترش روابط اقتصادی ایران و افغانستان باشد.

علی‌آبادی نیز در این دیدار اظهار داشت افغانستان به دلیل برخورداری از زبان و فرهنگ مشترک با ایران، اهمیت ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی دارد و به همین دلیل با هیئتی قوی به کابل آمده تا بنای استحکام هرچه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور، به‌ویژه در حوزه آب و انرژی گذاشته شود.

وی با اشاره به دشمنی‌های ۵۰ ساله آمریکا با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بنای مردم ما مقاومت در برابر آمریکاست و در این بین نیازمند وحدت میان مردم ایران و برادران مسلمانمان در افغانستان هستیم.

علی‌آبادی همچنین با اشاره به فلسفه بعثت پیامبر اکرم (ص) و ضرورت تحقق اخلاق در جوامع اسلامی گفت: «ما در کنار شما هستیم و روی روابط با افغانستان و برادری با شما حساب کرده‌ایم».

وزیر نیرو با تأکید بر اینکه پیشرفت افغانستان آرزوی ایران است، آمادگی جمهوری اسلامی را برای کمک به این کشور در صنعت برق اعلام کرد و از طرف افغان دعوت کرد تا از پیشرفت‌های ایران در صنعت برق بازدید کند.

علی‌آبادی با اشاره به توانمندی‌های ایران در حوزه تولید تجهیزات نیروگاهی گفت جمهوری اسلامی در زمینه توربین‌های بادی و حرارتی از جایگاه صاحب نام است و به کشور‌های روسیه، عراق و افغانستان خدمات ارائه کرده است.

وی افزود ایران در سوریه، عراق، عمان، پاکستان و اندونزی نیروگاه ساخته یا برخی نیروگاه‌ها را تعمیر کرده است و در برخی کشور‌های دیگر، از جمله الجزایر، نیز ورود کرده بود، اما آمریکایی‌ها مانع فعالیت در این زمینه شدند.

علی‌آبادی با تأکید بر اینکه ایران همه کشور‌های منطقه و افغانستان را برادر خود می‌داند، گفت: نباید اجازه دهیم دشمن میان ما تفرقه بیندازد و بنا داریم دستاورد‌های علمی خود را با شما تقسیم کنیم.

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران گفت: ما از مبارزه شما افغانستانی‌ها با انگلیس، شوروی و آمریکا آموختیم که باید مقابل جنایات آمریکایی‌ها ایستادگی کنیم و جنایات و کودک‌کشی آنها ما را از مقاومت باز نمی‌دارد.

برچسب ها: وزیر نیرو ، افغانستان ، آمریکا
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