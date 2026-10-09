محور چالوس و آزاده راه تهران _شمال تا اطلاع بعدی یکطرفه شد

جوان آنلاین: از مرکز مدیریت راه‌های کشور، براساس آخرین گزارش ها، ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حد فاصل بیلقان تا کندر و محدوده سیاه بیشه و آزادراه تهران _شمال مسیر (شمال به جنوب) حد فاصل ماسال تا تویر، محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده کلرد و حد فاصله محمد آباد تا بایجان و محدوده‌های شنگلده، گزنک و حد فاصل لاریجان تا رینه، محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) محدوده‌های پل سفید و دماوند، آزادراه قزوین _ رشت مسیر (شمال به جنوب) حد فاصل سراوان تا امامزاده هاشم، آزادراه پردیس _ تهران محدوده‌های تونل شماره ۲ و تونل شماره ۱ سنگین است.

تردد در محور قدیم تهران _ بومهن و آزادراه تهران _ شمال (رفت و برگشت) و محور هراز و آزادراه قزوین _ رشت مسیر (جنوب به شمال) روان است؛ بنابراین گزارش، آزادراه قزوین _ رشت دارای بارش پراکنده باران و سایر محور‌های شمالی اقد مداخلات جوی هستند.