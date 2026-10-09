کد خبر: 1383533
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۲
بين‌الملل » اخبار كلی

سناتور آمریکایی: هگست درباره تبعات جنگ علیه ایران پنهان کاری می‌کند

3 سناتور مطرح آمریکایی از پنهان کاری‌های وزیر جنگ این کشور در خصوص هزینه‌ها و تبعات جنگ افروزی علیه ایران انتقاد کرد.

جوان آنلاین: روزنامه گاردین به نقل از کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکا بعد از بازگشت از قطر و عربستان نوشت که پیت هگست وزیر جنگ این کشور تلاش می‌کند در خصوص هزینه‌های جنگ علیه ایران و عواقب آن در برابر افکار عمومی و کنگره پنهان کاری کند.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: حمله پهپادی ایران علیه سفارت آمریکا در ریاض در ۳ مارس باعث برجای ماندن خسارت‌های سنگین در برخی طبقات و بخش‌ها شد و عملا دیگر نمی‌توان از آنها استفاده کرد. اگر این حمله در روز انجام می‌شد تعداد زیادی از کارمندان کشته می‌شدند. این خلاف آن چیزی است که درباره خسارت‌های جزئی اعلام شده بود.

مورفی پیشتر نیز گفته بود که وزارت جنگ آمریکا در جریان سفر وی به غرب آسیا، مانع از دسترسی اش به یک پایگاه نظامی کلیدی آمریکا در قطر شده است؛ او این اقدام را بخشی از تلاش دولت آمریکا برای پنهان کردن پیامد‌های جنگ با ایران توصیف کرد.

رویترز در این خصوص نوشت: پایگاه هوایی «العدید» بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه است و در جریان جنگی که آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه آغاز کردند، بار‌ها هدف حملات ایران قرار گرفته است.

برچسب ها: کریس مورفی ، جنگ ایران ، پیت هگست
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