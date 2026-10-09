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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۴
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

برگزیدگان جشنواره فیلم کودک معرفی شدند؛ «عموی بچه‌ها» منتخب بچه‌ها شد

3 سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان برندگان خود را شناخت.

جوان آنلاین: مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهر همزمان با روز جهانی کودک برگزار شد.

برگزیدگان بخش‌های مختلف به شرح زیر اعلام شدند:

اهدای جوایز

پروانه زرین به عماد رحمانی و مهرداد محرابی برای «نگهبانان خورشید» رسید.

مهدی جعفری جوزانی تهیه‌کننده «نگهبانان خورشید» پس از دریافت این جایزه گفت: به همه عوامل فیلم خسته نباشید می‌گویم. کارگردانان این اثر به دلیل تلاش شبانه روزی برای رساندن فیلمشان به جشنواره فجر، نتوانستند در این رویداد باشند جایزه اصلی را ما از بچه‌ها گرفتیم که فیلم ما را دیدند و ما را در نشست خبری با سوالات خود تحت فشار گذاشتند. جایزه را به فرزندان شهدایی تقدیم می‌کنم که این شب‌ها جای خالی پدران خود را در آغوش گرفتند.

پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان به دانیال جعفری برای فیلم «عروس چشمه» تعلق گرفت.

دانیال جعفری پس از دریافت جایزه خود گفت: از هیئت داوران تشکر می‌کنم که من را لایق این جایزه دانستند همچنین از فریدون نجفی کارگردان این اثر که به من کمک کرد تشکر می‌کنم. همینجا خاطره‌ای بگویم؛ ایشان نگذاشتند من به به‌خاطر این نقش یک ماه حمام کنم. از خانواده عزیزم هم ممنونم، می‌گویند فرزندان نمی‌توانند جبران زحمات خانواده خود را کنند، به احترام آنها تعظیم می‌کنم.

در بخش بهترین دستاورد فنی، دیپلم افتخار به حسن ایوبی برای تدوین فیلم «شوتینگا» اهدا شد.

حسن ایوبی پس از دریافت جایزه خود گفت: در این کار دستیار من که دخترم است و اتفاقا نوجوان هم است سهم زیادی داشت. این دیپلم افتخار را به دخترم النا تقدیم می‌کنم.

در این بخش پروانه زرین بهترین دستاورد فنی به امیر ولی‌خانی و رضا محمودیان برای جلوه‌های بصری فیلم «شوتینگا» تعلق گرفت.

پروانه زرین دیگر این بخش را نیز داوود رحمانی مدیر فیلمبرداری فیلم «کوچ» دریافت کرد.

در بخش بهترین فیلمنامه هیئت داوران هیچکدام از فیلمنامه‌ها را شایسته دریافت جایزه ندانستند.

در بخش بهترین کارگردانی، پروانه زرین به آرش معیریان برای کارگردانی فیلم «شوتینگا» اهدا شد.

معیریان پس از دریافت جایزه‌اش گفت: از گروهی که من را همراهی کردند تشکر می‌کنم. تدارکات ساخت این فیلم ظرف ۲۰ روز انجام شد، در ۲۳ روز در یک زیرزمین فیلمبرداری شد؛ از ساعت ۶ عصر تا ۶ صبح، چون در تهران برق قطع می‌شد و نمی‌توانستیم فیلمبرداری کنیم ۲۰ روز هم پس تولید آن شکل گرفت. این جایزه را به همه بچه‌های گروه سازنده تقدیم می‌کنم. یک فیلم موفق ماحصل همدلی عزیزانی است که با نیت پاک کار را آغاز و به سرانجام می‌رسانند.

پروانه زرین بهترین پویانمایی سینمایی به «نگهبانان خورشید» رسید.

پروانه زرین بهترین فیلم کودک نیز به امیر رحیم‌زاده برای تهیه‌کنندگی فیلم «شوتینگا» رسید.

امیر رحیم‌زاده پس از دریافت جایزه خود گفت: ممنونم از میزبانی و برگزاری این جشنواره. این جایزه برای خانواده بزرگ «شوتینگا» است و با عشق به نگاه تک‌تک شما تقدیم می‌کنم. امروز اگر تک تک شما فیلم را دیدید و عاشقانه دوستش داشتید عشقی بوده که ۱۵۰ نفر از عوامل آن را تبدیل به تصویر کردند، شما بچه‌های سرزمین ما لایق بهترین‌ها و بهترین فیلم‌ها هستید. امروز درک و فهم کودکان ما بسیار بالا رفته و امیدوارم باز هم بتوانیم برای شما فیلم بسازیم.

در بخش بهترین فیلم نوجوان، پروانه زرین به فریدون نجفی برای تهیه‌کنندگی فیلم «عروس چشمه» تعلق گرفت.

پروانه زرین بهترین بازیگر کودک را امیررضا رحمانی برای فیلم «کوچ» دریافت کرد.

فریدون نجفی که با گروه بازیگران خود روی صحنه حاضر شده بود، پس از دریافت جایزه گفت: این فیلم حاصل زحمت دوستانی بوده که یک فیلم مستقل را در استان فارس ساختند. از حبیب احمدی سرمایه‌گذار کار که ریسک کردند تشکر می‌کنم از رزا رییسی هم ممنونم. همه بچه‌هایی که اینجا روی صحنه هستند هم بسیار کمک کردند. از خانم الناز شاکردوست که نتوانست اینجا حاضر شود تشکر می‌کنم، امیدوارم مشکل ایشان هم حل شود و دوباره به صحنه برگردد.

مادر محمد بحرانی هم که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته بود گفت: این اولین بار بود که جلوی دوربین می‌رفتم.

وی خطاب به بچه‌ها گفت: خوشحالم که شما را دیدم، چون ما بچه‌های خیلی فهمیده‌ای در ایران داریم.

پروانه زرین جایزه صلح شهید بهنام محمدی به محمد اسفندیاری برای کارگردانی فیلم «کوچ» اهدا شد.

مهدی مطهر تهیه کننده که به نیابت از محمد اسفندیاری این جایزه را دریافت و از شهدای میناب یاد کرد.

وی گفت: بهترین هدیه ما دیدن فیلم کنار دانش‌آموزان بود. این را هم باید بگویم محمد سر ضبط بود و ببخشید که نتوانست در این مراسم باشد.

جایزه آینه سینمای کودک و نوجوان در بخش سریال، برای سریال‌های «کارآگاهان کوچک» و «هتل بسیار بسیار عجیب» به مرکز کودک و نوجوان سازمان صدا و سیما اهدا شد.

صادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان صداوسیما این جایزه را دریافت کرد.

جایزه آینه سینمای کودک و نوجوان در بخش فیلم به پویانمایی «یوز» محصول سازمان سینمایی سوره اهدا شد.

امیررضا مافی این جایزه را دریافت کرد.

جایزه ویژه میناب در بخش کودک به سیدجواد هاشمی برای کارگردانی فیلم «یکی میاد دنبالم» اهدا شد.

سیدجواد هاشمی پس از دریافت جایزه خود گفت: شأن بچه‌های این سرزمین بالاتر از این است که که چند فیلم کودک فقط برای حضور در این جشنواره ساخته شود. باید روزی یک فیلم کودک در کشور ساخته شود، فکر می‌کنم دیگر ساختن فیلم‌های فاخر برای بزرگتر‌ها بس است و باید برای کودکان فیلم ساخت. رئیس‌جمهور این مملکت در سازمان ملل با بچه‌ها شروع به صحبت کرد، پس بچه‌ها مهم هستند و باید برای آنها فیلم ساخت. این گفتار‌ها باید به رفتار تبدیل شود و فیلم خوب ساخته شود، این هدیه را به بچه‌های میناب تقدیم می‌کنم.

جایزه ویژه میناب در بخش نوجوان نیز به میثم سجادی برای کارگردانی و سید محمدعلی داوودی برای تهیه‌کنندگی فیلم «ورکانا» تعلق گرفت.

داودی پس از دریافت جایزه خود از همه حضار خواست بایستند و گفت: از طرف «ورکانا» و با اجازه خانواده شهدا به ویژه شهدای میناب این جایزه را به کسانی تقدیم می‌کنم که اجازه ندادند میناب‌های دیگر در این کشور اتفاق بیفتد یعنی بچه‌های پدافند، بچه‌های موشکی و بچه‌هایی که پای این کشور ایستادند و کیان این سرزمین را حفظ کردند.

جایزه داوران کودک و نوجوان به احمد درویشعلی‌پور برای کارگردانی فیلم «عموی بچه‌ها» رسید.

احمد درویش‌علی‌پور که با گروه بازیگران و سازندگانش برای دریافت این جایزه روی صحنه حاضر شد و گفت: بیش از ۲۵ سال است که به شکل‌های مختلف برای بچه‌ها فیلم و سریال می‌سازم، خوشحالم که برای بچه‌ها کار می‌کنم و خوشحالم که اینجا بچه‌ها ما را داوری کردند پس تا شما هستید ما حذف شدنی نیستیم.

داریوش فرضیایی هم که با بغض روی صحنه حاضر شده بود عنوان کرد: جای مادرم خالی است، برایش دست بزنید.

نعیمه نظام‌دوست هم در سخنانی عنوان کرد: از همه عشقی که به ما دادید ممنونم. این بسیار با ارزش است که شما ما را انتخاب کردید آنقدر قلب شما پاک است که بدون هیچ پیش زمینه‌ای ما را انتخاب کردید، جای همه عوامل در اینجا خالی است و امیدوارم همه سلامت باشید.

برچسب ها: جشنواره فیلم کودک ، داریوش فرضیایی ، سید جواد هاشمی
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