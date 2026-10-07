جوان آنلاین: به نقل از شبکه المنار، گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالروز نبرد طوفان الأقصی با اشاره به گذشت سه سال از جنگ نسل‌کُشی در غزه که به شهادت و زخمی شدن هزاران نفر، مفقود شدن شماری از فلسطینیان، آوارگی و تخریب گسترده در غزه منجر شد، تأکید کرد که این لحظه سرنوشت‌ساز و تحولات پس از آن مسئله فلسطین را به کانون توجه بین‌المللی بازگرداند.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: مرحله کنونی مستلزم توقف جنگ، مخالفت با آوارگی، حمایت از ملت فلسطین، تضمین ورود کمک‌های انساندوستانه به غزه، بازسازی نوار غزه و حل‌وفصل ریشه‌های درگیری به منظور تضمین حقوق ملی آن است.

در بیانیه گروه‌های مقاومت فلسطین آمده است: هفتم اکتبر شکست‌های زیاد نظام امنیتی، اطلاعاتی و توان نظامی صهیونیستی را افشا و سه سال گذشته ثابت کرد که قدرت و برتری فنآوری به تنهایی برای یکسره کردن سرنوشت جنگ کافی نیست.

در این بیانیه با اشاره به رهبران شهید از جمله اسماعیل هنیه، یحیی السنوار، محمد الضیف، مروان عیسی، عبدالعزیز المنیاوی، رأفت ابوهلال، خالد ابوهلال، اسعد ابو شریعه و دیگر شهدا آمده است که جانفشانی‌های آنها همچنان در حافظه ملی باقی خواهد ماند.

گروه‌های مقاومت فلسطین همچنین از حامیان غزه از جمله مقاومت لبنان، یمن، عراق و جمهوری اسلامی قدردانی کرد و به روح مطهر شهدای امت اسلامی از جمله حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی‌الدین، حاج رمضان، احمد الرهوی، محمد الغماری، ابو باقر الساعدی، ابو تقوی السعیدی و دیگر شهدا درود فرستاد.

در این بیانیه همچنین آمده است: حمایت از طرح ملی نیازمند پایان دادن به دودستگی، سروسامان دادن به صحنه داخلی فلسطین از طریق گفت‌وگوی ملی فراگیر مبتنی بر شراکت و احترام به تکثرگرایی و حفظ ایفای نقش همه گروه‌هاست.

گروه‌های مقاومت فلسطین همچنین بر لزوم وحدت صفوف و یکپارچگی تصمیمات فلسطین برای حمایت از حقوق ملی و مقابله با هر تلاشی در جهت حذف آرمان فلسطین و تحمیل واقعیت جدید بر ملت و سرزمین فلسطین، تأکید کرد.