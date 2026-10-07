مجارستان آماده لغو وتوی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا شد

جوان آنلاین: از یورونیوز، مجارستان روز چهارشنبه با رفع مانع خود بر سر دو فصل از مذاکرات عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا، زمینه را برای گشایش این دو فصل فراهم کرد و نشان داد در صورت تصویب قانون مربوط به حقوق اقلیت‌های قومی در اوکراین، آماده لغو وتوی خود است.

به گزارش ایرنا، این اقدام، یکی از موانع اصلی پیش روی مذاکرات عضویت اوکراین در آستانه نشست هفته آینده شورای اروپا را برطرف می‌کند. همچنین می‌تواند به پیشرفت مذاکرات عضویت مولداوی در اتحادیه اروپا کمک کند، زیرا روند عضویت این دو کشور در برخی مراحل به یکدیگر مرتبط است.

بوداپست پیش‌تر اعلام کرده بود تا زمانی که اوکراین قانونی برای تقویت حقوق آموزشی و فرهنگی اقلیت مجار در منطقه ترانس‌کارپاتیا تصویب نکند، با پیشرفت بیشتر مذاکرات عضویت این کشور موافقت نخواهد کرد.

پس از توافق کارشناسان دو طرف، انتظار می‌رود پارلمان اوکراین روز دوشنبه این قانون را تصویب کند. در این صورت، مجارستان می‌تواند روز سه‌شنبه در نشست شورای امور عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ با گشایش فصل‌های دوم و سوم مذاکرات موافقت کند.

همزمان، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا قرار است با پرداخت ۴.۲ میلیارد یورو از منابع انسجامی به مجارستان نیز موافقت کنند؛ پرداختی که پیش‌تر به دلیل نگرانی‌های مربوط به فساد متوقف شده بود.

مجارستان روز چهارشنبه اجازه داد اقدامات فنی برای آماده‌سازی نامه‌هایی که شورای اتحادیه اروپا باید برای درخواست از اوکراین جهت ارائه مواضع مذاکراتی خود ارسال کند، آغاز شود. این اقدام یک گام رسمی در مسیر گشایش فصل‌های مذاکرات محسوب می‌شود.

بوداپست پیش‌تر حتی با انجام این اقدامات مقدماتی نیز مخالفت کرده بود. از این رو، تصمیم روز چهارشنبه نشانه‌ای قوی از آمادگی مجارستان برای لغو وتو پس از تصویب قانون حقوق اقلیت‌ها در اوکراین تلقی می‌شود.

در صورت تحقق این روند، فصل‌های مذکور می‌توانند سه‌شنبه آینده در یک کنفرانس بین‌دولتی به طور رسمی گشوده شوند.

با این حال، روند مذکور همچنان ممکن است با مانع مواجه شود، زیرا پارلمان اوکراین هنوز قانون حقوق اقلیت‌ها را تصویب نکرده و تامین اکثریت پایدار برای تصویب آن در پارلمان با دشواری‌هایی روبه‌رو است.