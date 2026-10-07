کد خبر: 1383330
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

مجارستان آماده لغو وتوی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا شد

3 مجارستان روز چهارشنبه با کنار گذاشتن وتوی خود درباره دو فصل دیگر از مذاکرات عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا، مسیر پیشرفت مذاکرات را هموار کرد.

جوان آنلاین: از یورونیوز، مجارستان روز چهارشنبه با رفع مانع خود بر سر دو فصل از مذاکرات عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا، زمینه را برای گشایش این دو فصل فراهم کرد و نشان داد در صورت تصویب قانون مربوط به حقوق اقلیت‌های قومی در اوکراین، آماده لغو وتوی خود است.

به گزارش ایرنا، این اقدام، یکی از موانع اصلی پیش روی مذاکرات عضویت اوکراین در آستانه نشست هفته آینده شورای اروپا را برطرف می‌کند. همچنین می‌تواند به پیشرفت مذاکرات عضویت مولداوی در اتحادیه اروپا کمک کند، زیرا روند عضویت این دو کشور در برخی مراحل به یکدیگر مرتبط است.

بوداپست پیش‌تر اعلام کرده بود تا زمانی که اوکراین قانونی برای تقویت حقوق آموزشی و فرهنگی اقلیت مجار در منطقه ترانس‌کارپاتیا تصویب نکند، با پیشرفت بیشتر مذاکرات عضویت این کشور موافقت نخواهد کرد.

پس از توافق کارشناسان دو طرف، انتظار می‌رود پارلمان اوکراین روز دوشنبه این قانون را تصویب کند. در این صورت، مجارستان می‌تواند روز سه‌شنبه در نشست شورای امور عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ با گشایش فصل‌های دوم و سوم مذاکرات موافقت کند.

همزمان، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا قرار است با پرداخت ۴.۲ میلیارد یورو از منابع انسجامی به مجارستان نیز موافقت کنند؛ پرداختی که پیش‌تر به دلیل نگرانی‌های مربوط به فساد متوقف شده بود.

مجارستان روز چهارشنبه اجازه داد اقدامات فنی برای آماده‌سازی نامه‌هایی که شورای اتحادیه اروپا باید برای درخواست از اوکراین جهت ارائه مواضع مذاکراتی خود ارسال کند، آغاز شود. این اقدام یک گام رسمی در مسیر گشایش فصل‌های مذاکرات محسوب می‌شود.

بوداپست پیش‌تر حتی با انجام این اقدامات مقدماتی نیز مخالفت کرده بود. از این رو، تصمیم روز چهارشنبه نشانه‌ای قوی از آمادگی مجارستان برای لغو وتو پس از تصویب قانون حقوق اقلیت‌ها در اوکراین تلقی می‌شود.

در صورت تحقق این روند، فصل‌های مذکور می‌توانند سه‌شنبه آینده در یک کنفرانس بین‌دولتی به طور رسمی گشوده شوند.

با این حال، روند مذکور همچنان ممکن است با مانع مواجه شود، زیرا پارلمان اوکراین هنوز قانون حقوق اقلیت‌ها را تصویب نکرده و تامین اکثریت پایدار برای تصویب آن در پارلمان با دشواری‌هایی روبه‌رو است.

برچسب ها: مجارستان ، اوکراین ، اتحادیه اروپا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

جلسه سران قوا برگزار شد

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

بدون شرح

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

زیر ضرب اطلاعات

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

طلا‌های سرنوشت‌ساز

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

غارنشینی پس از قتل مادر

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار