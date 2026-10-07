کد خبر: 1383313
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۴
سیاست » اخبار کلی

گفتگوی تلفنی پزشکیان و پوتین؛ تأکید بر تداوم همکاری‌های ایران و روسیه

5 رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور روسیه ضمن تبریک زادروز وی، برای دولت و ملت این کشور سربلندی، رشد و شکوفایی آرزو کرد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ظهر امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، در گفتگویی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، ضمن تبریک زادروز وی، برای رئیس‌جمهور روسیه طول عمر و سلامتی و برای دولت و ملت این کشور، سربلندی، رشد و شکوفایی آرزو کرد.

رئیس‌جمهور در این گفتگو با اشاره به روند مطلوب و رو به توسعه مناسبات تهران و مسکو، بر ضرورت استمرار و تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و تداوم این مسیر را در راستای منافع مشترک دو کشور دانست.

ولادیمیر پوتین نیز ضمن قدردانی از تبریک و ابراز محبت رئیس‌جمهور ایران، برای دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران صلح، رفاه، امنیت و سربلندی آرزو کرد.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین با اشاره به روند همکاری‌های تهران و مسکو در چارچوب معاهده همکاری جامع راهبردی، تصریح کرد که این همکاری‌ها با وجود تحولات و حوادث جاری در منطقه، در حال پیگیری و استمرار است.

ولادیمیر پوتین با اشاره به ایستادگی تاریخی و حماسی ملت ایران در برابر تهاجمات دشمنان ، اظهار داشت که شجاعت ایران مورد توجه و تحسین بسیاری در جهان قرار گرفته است.

رئیس جمهور روسیه همچنین با اشاره به تلاش‌های برخی کشورها برای میانجیگری و کمک به کاهش تنش‌ها، گفت روسیه از این تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کند و دوستان ایرانی می‌توانند اطمینان داشته باشند که مسکو نیز آمادگی دارد در این زمینه نقش‌آفرینی و مساعدت کند.

ولادیمیر پوتین در پایان این گفتگوی تلفنی، ضمن تأکید بر اهمیت تداوم ارتباطات و همکاری‌های نزدیک میان تهران و مسکو، سلام‌های گرم و بهترین آرزوهای خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ابلاغ کرد.

برچسب ها: پزشکیان ، پوتین ، روسیه
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