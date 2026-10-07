یک نفتکش در نزدیکی ساحل روسیه هدف قرار گرفت

وزارت حمل و نقل روسیه از اصابت یک شهپاد به یک نفتکش در ساحل دریای سیاه در نزدیکی شهر «سوچی» و وقوع آتش سوزی عظیم در آن خبر دادند.

جوان آنلاین: مقامات روسیه اعلام کردند که یک نفتکش با پرچم لیبریا مورد حمله قرار گرفته و ۲۳ خدمه آن که همگی هندی بوده‌اند، نجات یافته‌اند.

وزارت حمل و نقل روسیه با اعلام این خبر افزود که این نفتکش در نزدیکی ساحل دریای سیاه و آب‌های متعلق به روسیه هدف یک شهپاد قرار گرفته و باعث آتش‌سوزی عظیم شده و ابری از دود سیاه بخش‌هایی از شهر تفریحی «سوچی» را در برگرفته است.

براساس اعلام این وزارتخانه، نفت موجود در این نفتکش در حال سوختن است و تلاش برای اطفای حریق پس از کاهش شدت آتش و زمانی که شناورهای امدادی بتوانند به نفتکش نزدیک شوند، آغاز خواهد شد.

گاردین خاطرنشان کرده است: روسیه و اوکراین از زمان آغاز جنگ، کشتی‌های تجاری اطراف دریای سیاه را هدف قرار داده‌اند و روسیه نیز به تازگی به کشتی‌های حامل غلات اوکراینی در نزدیکی سواحل رومانی حمله کرده است.

اما کی‌یف تاکنون در مورد حمله به این نفتکش هیچ اظهار نظری نکرده است.

مقامات بلغارستان نیز دیروز سه‌شنبه از حمله پهپادی به دو کشتی در نزدیکی سواحل این کشور خبر دادند. دولت صوفیه منشا این پهپادها را اعلام نکرده، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین روسیه را متهم کرده است.

او دیروز سه‌شنبه در سخنرانی شبانه خود نسبت به احتمال یک حمله گسترده از سوی روسیه هشدار داد. پس از این اظهارات در همان ساعات نخست امروز چهارشنبه، کی‌یف هدف حمله قرار گرفت.

ویتالی کلیچکو شهردار کی‌یف، در پیام رسان «تلگرام» نوشت: حملات روسیه به ساختمان‌ها و انبارهای سراسر پایتخت اوکراین آسیب رسانده است.