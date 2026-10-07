کد خبر: 1383246
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

یک نفتکش در نزدیکی ساحل روسیه هدف قرار گرفت

روسیه وزارت حمل و نقل روسیه از اصابت یک شهپاد به یک نفتکش در ساحل دریای سیاه در نزدیکی شهر «سوچی» و وقوع آتش سوزی عظیم در آن خبر دادند.

جوان آنلاین: مقامات روسیه اعلام کردند که یک نفتکش با پرچم لیبریا مورد حمله قرار گرفته و ۲۳ خدمه آن که همگی هندی بوده‌اند، نجات یافته‌اند.

وزارت حمل و نقل روسیه با اعلام این خبر افزود که این نفتکش در نزدیکی ساحل دریای سیاه و آب‌های متعلق به روسیه هدف یک شهپاد قرار گرفته و باعث آتش‌سوزی عظیم شده و ابری از دود سیاه بخش‌هایی از شهر تفریحی «سوچی» را در برگرفته است.

براساس اعلام این وزارتخانه، نفت موجود در این نفتکش در حال سوختن است و تلاش برای اطفای حریق پس از کاهش شدت آتش و زمانی که شناورهای امدادی بتوانند به نفتکش نزدیک شوند، آغاز خواهد شد.

گاردین خاطرنشان کرده است: روسیه و اوکراین از زمان آغاز جنگ، کشتی‌های تجاری اطراف دریای سیاه را هدف قرار داده‌اند و روسیه نیز به تازگی به کشتی‌های حامل غلات اوکراینی در نزدیکی سواحل رومانی حمله کرده است.

اما کی‌یف تاکنون در مورد حمله به این نفتکش هیچ اظهار نظری نکرده است.

مقامات بلغارستان نیز دیروز سه‌شنبه از حمله پهپادی به دو کشتی در نزدیکی سواحل این کشور خبر دادند. دولت صوفیه منشا این پهپادها را اعلام نکرده، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین روسیه را متهم کرده است.

او دیروز سه‌شنبه در سخنرانی شبانه خود نسبت به احتمال یک حمله گسترده از سوی روسیه هشدار داد. پس از این اظهارات در همان ساعات نخست امروز چهارشنبه، کی‌یف هدف حمله قرار گرفت.

ویتالی کلیچکو شهردار کی‌یف، در پیام رسان «تلگرام» نوشت: حملات روسیه به ساختمان‌ها و انبارهای سراسر پایتخت اوکراین آسیب رسانده است.

برچسب ها: روسیه ، نفتکش ، جنگ روسیه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

جلسه سران قوا برگزار شد

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

زیر ضرب اطلاعات

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

بدون شرح

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

طلا‌های سرنوشت‌ساز

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

غارنشینی پس از قتل مادر

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار