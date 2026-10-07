سفارت آمریکا به شهروندان آمریکایی مقیم روسیه هشدار داد

همزمان با افزایش نگرانی ها در مورد شیوع طاعون در روسیه، سفارت آمریکا در مسکو به آمریکایی های حاضر در این کشور هشدار داد که واشنگتن «توان محدودی برای کمک» به آنها دارد.

جوان آنلاین: همزمان با افزایش نگرانی در مورد احتمال شیوع طاعون ریوی در بخش شرقی روسیه، رورنامه نیویورک پست به نقل از بیانیه وزارت امور خارجه خطاب به آمریکایی‌های مقیم این کشور نوشت: سفارت آمریکا از گزارش‌های رسانه ای در مورد طاعون ریوی در ایرکوتسک و مرگ یک فرد، قرنطینه مرتبط با آن و تعطیلی بیمارستان‌های این منطقه آگاه است. ما همچنان وضعیت را به دقت پیگیری می‌کنیم.

روسیه پیش از مرگ اخیر یک تکنسین ۲۸ ساله آزمایشگاه تحقیقاتی طاعون در ایرکوتسک سیبری که نگرانی‌هایی را مبنی بر شیوع این عامل بیماری زا ایجاد کرده بود، مشمول بالاترین سطح هشدار سفر این وزارتخانه بود.

سفارت آمریکا هشدار داد: دولت آمریکا توانایی محدودی برای کمک به شهروندان آمریکایی در روسیه، به ویژه در خارج از مسکو، دارد. کارکنان دولت آمریکا ممکن است به دلیل نگرانی‌های بهداشتی و امنیتی با محدودیت‌های بیشتری برای سفرهای شخصی و رسمی به مناطق خاص مواجه شوند.