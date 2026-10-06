کد خبر: 1383126
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۲
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هشدار استاندار خراسان جنوبی درباره قیمت زرشک/ دولت برای حمایت از کشاورزان وارد می‌شود

3 استاندار خراسان جنوبی گفت: حمایت از تولیدکنندگان و فراهم کردن شرایط مناسب برای عرضه محصولات کشاورزی استان، از جمله زرشک، باید به گونه‌ای باشد که منافع کشاورزان حفظ شود.

جوان آنلاین: سیدمحمدرضا هاشمی، سه‌شنبه ۱۴ مهرماه در حاشیه مراسم گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر و در جمع خبرنگاران، با اشاره به ظرفیت‌های روستایی خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان بیش از ۹۵۰ روستا و بیش از ۸۰۰ دهیاری دارد و حفظ جمعیت روستایی یکی از اولویت‌های اصلی استان است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: بیش از ۴۲ درصد جمعیت خراسان جنوبی در روستا‌ها زندگی می‌کنند، در حالی که میانگین جمعیت روستایی کشور حدود ۲۶ درصد است؛ بنابراین توجه به روستا‌ها و فراهم کردن زمینه ماندگاری جمعیت در این مناطق اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاندار خراسان جنوبی، تأمین زیرساخت، آب پایدار و ایجاد اشتغال را سه محور اساسی برای ماندگاری مردم در روستا‌ها عنوان کرد و گفت: در دولت چهاردهم برای بیش از ۸۵ روستای استان تأمین آب پایدار انجام شده است.

هاشمی ادامه داد: روستا‌هایی که همچنان با تانکر آبرسانی می‌شوند نیز در برنامه تأمین آب پایدار قرار دارند و اجرای پروژه‌های مربوط به این روستا‌ها در دستور کار است.

وی با تأکید بر نقش دهیاری‌ها در توسعه اقتصادی روستا‌ها تصریح کرد: ایجاد اشتغال باید یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها باشد و دهیاری‌ها باید برای ایجاد فرصت‌های شغلی در روستا‌ها برنامه مشخص داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: استفاده از تسهیلات مشاغل خانگی و تسهیلات کم‌بهره برای ایجاد اشتغال و کمک به ماندگاری جوانان در روستا‌ها دنبال می‌شود.

زرشک‌کاران خراسان جنوبی تنها نمی‌مانند

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز فصل برداشت زرشک در خراسان جنوبی گفت: اجازه داده نمی‌شود محصول زرشک کشاورزان با قیمت پایین عرضه شود و دولت برای حمایت از کشاورزان و تعیین قیمت مناسب این محصول ورود خواهد کرد.

وی با بیان اینکه زرشک محصولی است که هر دو سال یک‌بار به بار می‌نشیند، بر ضرورت حمایت از زرشک‌کاران و حفظ منافع کشاورزان تأکید کرد.

برچسب ها: روز ملی روستا ، زرشک ، دولت
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