کد خبر: 1383090
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۹
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار روسیه به آمریکا درباره ایجاد پایگاه نظامی در لیتوانی

روسیه سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) به کاخ سفید درباره ایجاد پایگاه نظامی در لیتوانی هشدار داد.

جوان آنلاین: «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در لیتوانی و لغو ممنوعیت استقرار سلاح‌های هسته‌ای، گامی در جهت تشدید تنش‌ها خواهد بود.

وی افزود: در پی برنامه‌های لیتوانی برای لغو ممنوعیت استقرار سلاح‌های هسته‌ای، مسکو ناچار خواهد بود تمام اقدامات لازم را برای تأمین امنیت خود اتخاذ کند.

این مقام روس گفت: رهبری آلمان با ایجاد یک دشمن خیالی به نام روسیه تلاش می‌کند هزینه‌های خود برای نظامی‌سازی را توجیه کند.

جنگ اوکراین در ماه های اخیر تشدید شده و دامنه حملات و تنش ها از مرزهای سرزمینی مسکو و کی‌یف فراتر رفته و بسیاری از کشورهای اروپایی را نیز درگیر کرده است.

برچسب ها: روسیه ، اوکراین ، خاک اوکراین
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