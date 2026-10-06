هشدار روسیه به آمریکا درباره ایجاد پایگاه نظامی در لیتوانی

جوان آنلاین: «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در لیتوانی و لغو ممنوعیت استقرار سلاح‌های هسته‌ای، گامی در جهت تشدید تنش‌ها خواهد بود.

وی افزود: در پی برنامه‌های لیتوانی برای لغو ممنوعیت استقرار سلاح‌های هسته‌ای، مسکو ناچار خواهد بود تمام اقدامات لازم را برای تأمین امنیت خود اتخاذ کند.

این مقام روس گفت: رهبری آلمان با ایجاد یک دشمن خیالی به نام روسیه تلاش می‌کند هزینه‌های خود برای نظامی‌سازی را توجیه کند.

جنگ اوکراین در ماه های اخیر تشدید شده و دامنه حملات و تنش ها از مرزهای سرزمینی مسکو و کی‌یف فراتر رفته و بسیاری از کشورهای اروپایی را نیز درگیر کرده است.