گسترش جنگ پهپادی روسیه و اوکراین از مسکو تا دریای سیاه

پس از ادعای ولادیمیر زلنسکی مبنی بر هدف گرفتن یک کشتی باری متعلق به ترکیه در آب‌های دریای سیاه توسط پهپادهای روسی، مقامات مسکو از یکی از بزرگترین حملات پهپادی اوکراین به پایتخت روسیه خبر دادند.

جوان آنلاین: زلنسکی مدعی شد یک کشتی باری متعلق به ترکیه که به مقصد ایتالیا در حرکت بود، هدف پهپادهای روسیه قرار گرفت و در دریای سیاه غرق شد.

رئیس‌جمهوری اوکراین ادعا کرد که این کشتی حامل ذرت، صبح دیروز (دوشنبه) در یک «حمله وحشتناک» از سوی دو پهپاد روسی هدف قرار گرفت.

به گفته مقامات رومانیایی، در نتیجه این حمله که سبب آتش سوزی در کشتی شد، کاپیتان و یک خدمه این کشتی باری کشته و ۱۱ نفر دیگر با بالگرد نجات یافتند.

زلنسکی در پیام رسان تلگرام نوشت: یک حمله وحشتناک توسط دو پهپاد روسی به یک کشتی غیرنظامی در آب‌های بی‌طرف حامل ذرت رخ داده است. وی افزود که اتباع جمهوری آذربایجان و هند نیز در این کشتی حضور داشتند.

براساس داده‌های ردیابی دریایی، این کشتی در تاریخ ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) از «بندر ایزمایل» در اوکراین، حرکت کرده و قرار بود در ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر) به «بندر راونا» در ایتالیا برسد.

تلگراف در بخش دیگری از این خبر با اشاره به افزایش حملات پهپادی در سراسر اروپای شرقی و همچنین دریای سیاه، آورده است: اوکراین به طور مداوم پالایشگاه‌های نفت روسیه را با پهپاد هدف قرار می‌دهد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز دیروز دوشنبه تاکید کرد که حملات کی‌یف به زیرساخت‌های نفتی روسیه باعث افزایش قیمت جهانی بنزین شده است، نه جنگ او با ایران.

تاس: حمله شبانه پهپادهای اوکراینی به مسکو، یکی از بزرگترین حملات دو سال گذشته بود

خبرگزاری تاس براساس آماری که سرگئی سوبیانین شهردار مسکو ارائه کرد، نوشت: ۶۵۰ پهپاد در حمله شب گذشته اوکراین به سمت منطقه مسکو حرکت کردند که یکی از بزرگترین حملات دو سال گذشته علیه روسیه بود.

براساس اعلام شهردار پایتخت روسیه، ۶۵۰ پهپاد بین ساعت ۸ دوشنبه شب به وقت مسکو و ۵ صبح امروز (سه‌شنبه) به سمت این منطقه حرکت کردند.

سوبیانین اضافه کرد: بیشتر پهپادها در فاصله دور و ۱۰۵ پهپاد دیگر نیز در نزدیکی مسکو توسط پدافند هوایی منهدم شدند.

همچنین آندری وروبیوف فرماندار مسکو اعلام کرد: در حمله پهپادی شب گذشته اوکراین به منطقه مسکوف یک نفر کشته و ۶ نفر زخمی شدند.