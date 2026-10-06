جوان آنلاین: «سرگئی کونونچنکو» نماینده ویژه وزارت خارجه روسیه در امور اقلیمی در مصاحبه با ریانووستی گفت: کشورهای غربی نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی حملات کی‌یف به کشتی‌ها در دریای سیاه واکنش نشان نمی‌دهند زیرا معتقدند هر اقدامی در مبارزه با روسیه قابل قبول است.

وی افزود: سکوت کشورهای غربی کاملاً قابل درک است. از نظر آنها، هر اقدامی در مبارزه با روسیه مثبت است.

این دیپلمات خاطرنشان کرد که کشورهای غربی در تلاش برای وارد کردن شکست راهبردی به روسیه، به اکوسیستم‌های دریای سیاه توجه نمی کنند.

جنگ اوکراین در ماه های اخیر تشدید شده و دو طرف، کشتی های مرتبط با یکدیگر را هدف قرار می دهند.