کد خبر: 1383030
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار ۱۵۰ کارشناس درباره امنیت غذایی انگلیس/ ذخایر ملی غذا وجود ندارد

امنیت غذایی بیش از ۱۵۰ کارشناس هشدار دادند که انگلیس برای مقابله با بحران و کمبود احتمالی مواد غذایی آماده نیست.

جوان آنلاین: روزنامه گاردین روز دوشنبه در گزارشی به نقل از کارشناسان حوزه غذا هشدار داد که دولت انگلیس برای تأمین مواد غذایی مردم این کشور برنامه‌ای ندارد و برای مقابله با بحران احتمالی کمبود این مواد در آینده آماده نیست.

بیش از ۱۵۰ کارشناس در نامه‌ای سرگشاده به اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کردند بحران اقلیمی، شوک‌های ژئوپلیتیکی، حملات سایبری و قطعی برق و گاز از جمله تهدیدهایی هستند که امنیت زنجیره تأمین مواد غذایی بریتانیا را به خطر می‌اندازند.

آنها مدعی شدند دولت انگلیس در زمینه غذا به‌عنوان یک موضوع امنیت ملی، «خونسرد و بی‌توجه» عمل می‌کند.

دانشگاهیان، مدیران کسب‌وکار، گروه‌های اجتماعی و نهادهای فعال در حوزه غذا از دولت جدید انگلیس خواسته‌اند مواد غذایی را به‌عنوان بخشی از امنیت ملی در نظر بگیرد و تاب‌آوری نظام غذایی این کشور را افزایش دهد؛ به‌ویژه در شرایطی که عرضه مواد غذایی می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار تبدیل شود.

امضاکنندگان این نامه هشدار داده‌اند نظام توزیع «به‌موقع» که طی چند دهه گذشته ایجاد شده است، دیگر با چالش‌های امروز و آینده سازگار نیست.

بر اساس این گزارش، ذخایر کمی در طول زنجیره تأمین نگهداری می‌شود و بریتانیا نیز ذخیره ملی مواد غذایی ندارد. دولت در دهه ۱۹۹۰ ذخیره راهبردی مواد غذایی را که از زمان جنگ جهانی دوم برقرار بود، کنار گذاشت.

در این نامه آمده است نظام غذایی بریتانیا در برابر شوک‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی، گرمایش زمین، باج‌افزارهای سایبری، قطعی انرژی، اختلال نرم‌افزاری و انتشار اطلاعات نادرست آسیب‌پذیر است.

کارشناسان می‌گویند این بحران‌ها به نظامی ضربه خواهند زد که به واردات وابسته است و از نظر زیست‌محیطی ناپایدار و به‌شدت متکی بر سودآوری بخش خصوصی است؛ این در حالی است که میلیون‌ها نفر به لحاظ مالی توان داشتن یک رژیم غذایی سالم و مناسب را ندارند.

این هشدار چند هفته پس از آن مطرح می‌شود که دفتر حسابرسی ملی بریتانیا از دولت به دلیل اقدامات ناکافی برای کمک به خانوارها و کسب‌وکارها در آماده شدن برای شرایط اضطراری احتمالی انتقاد کرد.

تحقیقات دولت نیز نشان داده است بریتانیایی‌ها در مقایسه با شهروندان چند کشور اروپایی دیگر آمادگی کمتری برای حوادث فاجعه‌بار احتمالی دارند و وابستگی بریتانیا به واردات مواد غذایی نیز از برخی کشورهای همسایه بیشتر است.

برچسب ها: امنیت غذایی ، غذا ، انگلیس
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