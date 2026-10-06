کد خبر: 1383016
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تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

اسرائیل آماده سرنگونی هواپیمای فلای‌دبی پس از حمله به خلبان بود

اسرائیل منابع صهیونیست به یک شبکه آمریکایی گفتند اسرائیل پس از حمله کمک‌خلبان به خلبان یک فروند هواپیمای فلای‌دبی در کابین حتی با وجود حضور بیش از ۱۵۰ اسرائیلی در هواپیما، آماده سرنگونی آن شده بود.

جوان آنلاین: هواپیمای فلای‌دبی که هفته گذشته از دبی عازم تل‌آویو بود، هنگام نزدیک شدن به اراضی اشغالی با حادثه‌ای روبه رو شد که در جریان آن، کمک‌خلبان، خلبان هواپیما را با چاقو زخمی کرد و تلاش کرد هواپیما را سرنگون کند.

بر اساس اظهارات دو منبع صهیونیست، این رژیم برای چنین حادثه‌ای رویه‌ای از پیش تعیین‌شده دارد. پس از آنکه هواپیما ۱۴ هزار پا سقوط ارتفاع داشت، نیروی هوایی رژیم اسرائیل تلاش کرد با کابین خلبان تماس برقرار کند، اما پاسخی دریافت نکرد. به د نبال آن، کمیته‌ای از پیش تعیین‌شده به‌سرعت تشکیل و مرکز فرماندهی ایجاد شد.

جنگنده‌های اسرائیلی به پرواز درآمدند و حریم هوایی بسته شد، اما پس از آنکه مشخص شد هواپیما در فاصله حدود ۴۰۰ مایلی اراضی اشغالی به سمت عربستان تغییر مسیر داده است، رژیم اسرائیل جنگنده‌های خود را فراخواند و عربستان نیز جنگنده‌های خود را به پرواز درآورد.

خلبان هواپیما توانست برای مدتی در برابر کمک‌ خلبا ن مقاومت کند و درِ کابین خلبان را باز کند. سپس گروهی از مسافران و کارکنان فلای‌دبی بر کمک‌خلبان غلبه کردند و دو خلبان غیر شاغل که در این پرواز حضور داشتند، کنترل هواپیما را به دست گرفتند و آن را در شهر تبوک ع ربستان به‌صورت اضطراری فرود آوردند.

منابع اسرائی لی به سی‌بی‌اس نیوز گفتند اگر پرواز ۱۰۷۳ تا فاصله مشخصی از اسرائیل پیش می‌رفت، جنگنده‌های این رژیم برای بررسی وضعیت وارد حریم هوایی اردن می‌شدند. خلبانان جنگنده ابتدا تا حد ممکن به هواپیما نزدیک می‌شدند تا کابین خلبان را بررسی و از طریق تماس بصری، وضعیت خلبان را ارزیابی کنند. سپس وضعیت کابین مسافران نیز بررسی می‌شد و در صو رت مشاهده نشانه‌های وحشت، اطلاعات به نیروی هوایی رژیم ا سرائیل و کمیته از پیش تعیین‌شده منتقل می‌شد.

به گفته این منابع، اگر مشخص می‌شد هواپیما ربوده شده و افراد مظنون به ربایش نیز ارتباط رادیویی برقرار نکرده و هیچ مطالبه‌ای مطرح نکرده‌اند، کمیته مذکور وزیر جنگ و نخست‌وزیر رژیم ر ا برای تصمیم‌گیری در جریان قرار می‌داد.

بر اساس این رویه، در صورتی که یک هواپیمای سرکش به سمت ا سرائیل در حرکت باشد، امکان سرنگونی آن وجود دارد، اما تنه ا نخست‌وزیر رژیم می‌تواند چنین دستوری صادر کند.

این منابع به سی‌بی‌اس نیوز گفتند سرنگونی هواپیمای مسافربری در چنین شرایطی، در صورت وجود خطر سقوط آن بر ساختمان‌های آزریلی، فرودگاه یا دیگر اهداف مهم در اراضی اشغالی، بهتر از کشته شدن صدها نفر ارزیابی می‌شود.

یک مقام صهیونیست نیز به سی‌بی‌اس نیوز گفت کمک‌خلبانی که متهم به حمله به خلبان است، در جریان بازجویی در امارات گفته بود که این حمله را حتی پیش از استخدام در شرکت فلای‌دبی برنامه‌ریزی کرده بود.

برچسب ها: اسرائیل ، دوبی ، خلبان
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