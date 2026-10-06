نیویورک تایمز: دوران نفوذ لابی اسرائیلی در آمریکا به پایان رسیده است

جوان آنلاین: روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که دوره نفوذ لابی صهیونیستی در آمریکا به پایان رسیده است. این لابی موسوم به آیپک تبدیل به باری بر دوش سیاستمداران دموکرات و منبع تنش برای یهودیان آمریکایی شده و دموکرات ها حمایت های مالی این لابی را نمی پذیرند.

بر اساس این گزارش، لابی صهیونیستی بعد از گذشت دهه ها از نفوذ قدرتمند خود در آمریکا به دلیل حمایت های بی قید و شرط از رژیم صهیونیستی و جانبداری از جمهوری خواهان آن هم در حالی که انتقادات از جنایات اسرائیل علیه نوار غزه شدت گرفته در حال از دست دادن جایگاهش است.

در این گزارش آمده است، روزگاری به دلیل نفوذ آیپک، حمایت های بی قید و شرط از اسرائیل در کنگره یک مسئله عادی بود اما جنگ غزه اوضاع را عوض کرد و محبوبیت رژیم را کاهش داد. بر اساس نظر سنجی ان بی سی در سال ۲۰۲۶ تنها ۳۲ درصد از رأی دهندگان آمریکایی نگاه مثبت به این رژیم دارند.

بر اساس این گزارش، آیپک میلیون ها دلار برای شکست نامزدهای دموکرات که رویکردهای ضد اسرائیلی دارند هزینه کرده اما ناکام مانده است. برخی از دموکرات ها نیز گفته اند که دیگر نمی خواهند پولی از سوی آیپک دریافت کنند چرا که می ترسند این رابطه بر گزینه های انتخاباتی آنها تأثیر منفی بگذارد.