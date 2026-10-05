انگلیس در پی تعطیلی کنسولگری اش در بیت‌المقدس از سوی رژیم صهیونیستی، تهدید به اخراج ۲۷ دیپلمات این رژیم از لندن کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، بر اساس پیامی که به مقامات رژیم صهیونیستی ابلاغ شده و این رسانه نسخه‌ای از آن را مشاهده کرده است، انگلیس به این رژیم هشدار داده است که در صورت عدم لغو تصمیم تل آویو مبنی بر تعطیلی کنسولگری انگلیس در شرق بیت المقدس، ۲۷ دیپلمات صهیونیست را از سفارت این رژیم در لندن اخراج خواهد کرد.

به گزارش مهر، این هشدار هرچند لفظی و عوام فریبانه، نشان دهنده تشدید تنش در روابط از پیش تیره بین رژیم صهیونیستی و بریتانیا است که ماه گذشته پس از اعلام اقدامات جدید لندن علیه شهرک‌های غیرقانونی این رژیم در کرانه باختری، رو به وخامت گذاشت.

دولت انگلیس واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی صهیونیستی را ممنوع کرده و تحریم‌هایی را نیز علیه افراد و شرکت‌های حامی شهرک‌سازی، اعلام کرده است. بریتانیا شهرک‌های صهیونیست نشین را طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی می‌داند.