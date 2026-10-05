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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۷
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پزشکان بدون مرز: اسرائیل شرایط بقای فلسطینی‌ها در غزه را از بین می‌برد

3 سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با ادامه خشونت، محدود کردن دسترسی فلسطینی‌ها به نیازهای اساسی و تخریب خدمات درمانی و زیرساخت‌های حیاتی، شرایط زندگی در نوار غزه را بیش از پیش دشوار کرده است.

جوان آنلاین: سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با ادامه خشونت، محدود کردن دسترسی فلسطینی‌ها به نیاز‌های اساسی و تخریب خدمات درمانی و زیرساخت‌های حیاتی، شرایط زندگی در نوار غزه را بیش از پیش دشوار کرده است.

به گزارش ایرنا، به نقل از القدس العربی، سازمان پزشکان بدون مرز روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به جنگ و نسل‌کشی در نوار غزه ادامه می‌دهد و به‌صورت نظام‌مند شرایط لازم برای بقای فلسطینی‌ها در این منطقه را از بین می‌برد.

این سازمان با بیان اینکه رژیم صهیونیستی غزه را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و به کشتار جمعی ادامه می‌دهد، افزود که فضا‌های قابل سکونت برای فلسطینی‌هو در این منطقه در حال از بین رفتن است و مؤلفه‌های ضروری برای ادامه زندگی آنها نیز از طریق خشونت مستمر، محاصره عمدی نیاز‌های اساسی و تخریب خدمات درمانی و زیرساخت‌های حیاتی نابود می‌شود.

پزشکان بدون مرز افزود که در یک سال گذشته، محاصره فیزیکی اعمال‌شده بر ساکنان غزه با ایجاد آنچه رژیم صهیونیستی «خط زرد» می‌نامد، تشدید شده است و این خط در ابتدا به‌عنوان موقعیتی موقت برای عقب‌نشینی نظامی در مرحله نخست توافق و بخشی از تداوم آنچه «آتش‌بس» خوانده می‌شد، معرفی شد، اما اکنون با مواضع نظامی، خاکریز‌های خاکی و عملیات تخریب مستمر تقویت شده است.

این سازمان اعلام کرد که خط مذکور همچنان به سمت غرب پیشروی می‌کند و فلسطینی‌ها را به سمت منطقه‌ای سوق می‌دهد که به‌طور مداوم در حال کوچک‌تر شدن است.

پزشکان بدون مرز در ادامه گزارش داد که نیرو‌های رژیم صهیونیستی در حال حاضر حدود ۶۵ درصد از مساحت نوار غزه را در اختیار دارند و از این خط برای تعیین مرز‌های مشخص پیرامون منطقه استفاده می‌کنند.

این سازمان افزود که خشونت تنها به مناطق اطراف خط زرد محدود نمی‌شود و تیم‌های آن در ماه‌های ژوئن و ژوئیه گذشته، با وجود آتش‌بس، با بیش از یک هزار و ۲۰۰ مورد جراحت ناشی از خشونت در سراسر نوار غزه مواجه شده‌اند. این موارد شامل جراحات ناشی از انفجار، سوختگی و حملات فیزیکی بوده است.

پزشکان بدون مرز همچنین تاکید کرد که دسترسی به خدمات درمانی در غزه طی سه سال گذشته به‌شدت کاهش یافته و بیمارستان‌ها با کمبود فزاینده تجهیزات و اقلام ضروری مواجه هستند؛ شرایطی که موجب شده است بیماران از دارو و درمان‌های نجات‌بخش محروم شوند.

این سازمان هشدار داد که تخریب نظام سلامت در غزه، آسیب دیدن بیش از ۸۰ درصد ساختمان‌های این منطقه و مشکلات جسمی و روانی ناشی از خشونت‌های مکرر و آوارگی که می‌تواند تا پایان عمر ادامه داشته باشد، پیامد‌هایی فراتر از شرایط کنونی خواهد داشت و در سال‌های آینده مانع از تحقق هرگونه روند واقعی برای بازسازی و بهبود وضعیت غزه خواهد شد.

این گزارش در حالی منتشر شده است که با گذشت سه سال از آغاز تجاوزات به نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تجاوزات رژیم صهیونیستی به این منطقه همچنان ادامه دارد و محاصره آن، شرایط زندگی را برای ساکنان دشوارتر از گذشته کرده است.

برچسب ها: پزشکان بدون مرز ، اسرائیل ، غزه
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