جوان آنلاین: از تاس، الکسی لیخاچف مدیرکل شرکت دولتی روس‌اتم در مجمع «بیوپروم ۲۰۲۶» گفت که روس‌اتم طی ۱۵ سال گذشته چشم‌انداز انرژی هسته‌ای را متحول کرده است.

به گزارش ایرنا، وی گفت: رئیس‌جمهوری روسیه در اوایل سال جاری میلادی، در «مجمع فناوری‌های آینده» که به اقتصاد زیستی اختصاص داشت، مأموریت تأمین حاکمیت در شماری از حوزه‌ها و کسب جایگاه‌های پیشرو در حوزه‌هایی را که ظرفیت لازم وجود دارد، تعیین کرد.

لیخاچف گفت: «در واقع، مأموریت ما همین است؛ اینکه به این جایگاه‌های پیشرو دست پیدا کنیم.»

وی افزود که از زمان حادثه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، «تغییرات جهانی غیرقابل تصوری» رخ داده است.

رئیس صنعت هسته‌ای روسیه گفت: «شماری از بازیگران پیشرو یا فعالیت خود را به‌شدت کاهش داده‌اند یا به‌طور کامل از بازار خارج شده‌اند. روس‌اتم به لطف فناوری‌های پیشرو و فناوری‌های نسل چهارم، در این حوزه پیشتاز است.»

شرکت روس اتم روسیه در حال ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای صلح آمیز در اقصی نقاط جهان از جمله ایران است. این شرکت از شرکت‌های ممتاز در زمینه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای است.