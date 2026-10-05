کد خبر: 1382894
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۰
اقتصاد » اخبار کلی

ادعای «رجیستری آیفون ۱۸» در سامانه همتا کذب است

ق شایعه رجیستری آیفون ۱۸ کذب است؛ فریب تبلیغات نجومی دلالان را برای پیش‌خرید نخورید.

جوان آنلاین: طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر قابلیت ثبت گوشی‌های آیفون ۱۸ در سامانه همتا دست‌به‌دست می‌شود. اما بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که این ادعاها هیچ پایه و اساس قانونی ندارند. کارشناسان حوزه موبایل و فعالان اتحادیه تأکید می‌کنند که هیچ‌گونه دستورالعمل یا ابلاغیه رسمی برای واردات یا رجیستری مدل‌های جدید آیفون (آیفون ۱۸) صادر نشده و هرگونه ادعایی در این زمینه، تلاشی سازمان‌یافته برای «قیمت‌سازی» و ترغیب خریداران به پیش‌پرداخت‌های سنگین است.

یکی از فعالان بازار در این باره می‌گوید: عده‌ای از دلالان با سوءاستفاده از هیجانات بازار، اعدادی را برای رجیستری مطرح می‌کنند که نه در سامانه همتا وجود خارجی دارد و نه مبنای قانونی برای آن در گمرک تعریف شده است. این یک کلاهبرداری برای جذب سرمایه مردم و خواباندن نقدینگی در دست دلالان است.

نکته مهم اینجاست هرگونه فرآیند رجیستری گوشی باید از طریق درگاه‌های رسمی صورت گیرد. ادعای امکان پرداخت هزینه ۲۰۰ میلیونی برای رجیستری در حالی مطرح می‌شود که هیچ مسیر قانونی برای واردات تجاری و ثبت این مدل‌ها باز نشده است.

- مردم به هیچ وجه به آگهی‌های فروش یا ادعای «رجیستری تضمینی» در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنید.
-هرگونه پرداخت برای پیش‌خرید یا وعده رجیستری، ریسک از دست رفتن کامل سرمایه را به همراه دارد، چرا که این گوشی‌ها پس از مدت کوتاهی با مشکل عدم آنتن‌دهی مواجه شده و عملاً به دستگاهی بدون استفاده تبدیل خواهند شد.
-تنها مرجع رسمی برای بررسی وضعیت رجیستری، سامانه همتا (hamta.ntsw.ir) است و هرگونه خبر در این حوزه صرفاً از طریق سایت‌های معتبر قابل استناد است.

برچسب ها: رجیستری ، طرح رجیستری ، ایفون
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