جوان آنلاین: محافل اسرائیلی گزارش دادند که سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به شاباک با ارسال پیامی از لغو پروازهایی که قرار بود طی آن صهیونیست های سرگردان در دبی را بازگرداند خبر داده است.

بر اساس این گزارش، اختلافات میان شاباک و مسئولان اماراتی در خصوص بازرسی ها در فرودگاه دبی تشدید شده و تل آویو به بازرسی های امنیتی امارات اعتمادی ندارد.

این تشدید تنش ها بعد از وقوع حادثه فلای دبی با تمام ابهامات و جزئیات متناقض آن در خصوص اقدام یک کمک خلبان عمانی برای ساقط کردن هواپیمای مذکور با ۱۵۰ مسافر صهیونیست صورت می گیرد.

در پی این حادثه، شرکت فلای دبی از تعلیق پروازهای خود به اراضی اشغالی به مدت شش روز خبر داد. شرکت های هواپیمایی اسرائیل نیز قصد داشتند صهیونیست های سرگردان در دبی را بازگردانند که با مخالفت شاباک رو به رو شدند.