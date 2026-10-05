هیات سیاسی - نظامی پاکستان امروز به عربستان سفر می کند

هیات سیاسی - نظامی پاکستان متشکل از وزیران امور خارجه، دفاع و فرمانده ارتش برای شرکت در نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی، ذیل پیمان مشترک دفاعی با عربستان و ترکیه، امروز (دوشنبه) به ریاض سفر می‌کند.

جوان آنلاین: روابط عمومی دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان صبح امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه، خواجه محمد آصف وزیر دفاع و فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور راهی ریاض می شوند.

در این بیانیه آمده است: نشست کمیته راهبردی دفاعی و سیاسی پیمان مشترک دفاعی پاکستان، سعودی و ترکیه در ریاض برنامه ریزی شده و هیات های بلندپایه سه کشور در آن شرکت خواهند کرد.

وزارت خارجه پاکستان افزود: این نشست به بررسی آخرین تحولات منطقه و ارزیابی همکاری‌های جاری در چارچوب توافق‌نامه دفاعی اختصاص خواهد داشت.

شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اخیرا طی سخنرانی در هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت، پیمان مشترک دفاعی با عربستان و ترکیه هرگز علیه هیچ کشوری نیست و ما آن را اقدامی جمعی برای صلح می دانیم.

دولت پاکستان ماه گذشته انتصاب سپهبد (بازنشسته) نُعمان محمود را به عنوان نخستین دبیرکل توافق‌نامه سه جانبه دفاعی اعلام کرد.