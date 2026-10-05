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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۹
ورزش » ساير

تصمیم قطعی هیئت‌رئیسه؛ استقلال جام قهرمانی نمی‌گیرد

س پس از ماه‌ها ابهام درباره سرنوشت جام قهرمانی لیگ بیست‌وپنجم، تصمیم هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال برای تعیین قهرمان فصل گذشته به طور کامل مشخص شد.

جوان آنلاین: پرونده اهدای جام قهرمانی لیگ بیست‌وپنجم به استقلال که طی ماه‌های گذشته بارها با اظهارنظرهای متفاوت مسئولان فدراسیون و مدیران این باشگاه دوباره روی میز قرار گرفته بود، حالا با اعلام رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که نشان می‌دهد جام قهرمانی فصل گذشته فعلاً قرار نیست به استقلال اهدا شود.

ماجرا از آنجا آغاز شد که لیگ بیست‌وپنجم به دلیل شرایط خاص ایجادشده در کشور و توقف مسابقات، بدون برگزاری کامل به پایان رسید. در شرایطی که استقلال در صدر جدول قرار داشت، بحث تعیین قهرمان و اهدای جام به این تیم به یکی از چالش‌های مهم فوتبال ایران تبدیل شد؛ چرا که آیین‌نامه مسابقات برای چنین شرایطی پیش‌بینی مشخصی نداشت.

در واقع فوتبال ایران در مواجهه با یک شرایط اضطراری، با خلأ قانونی روبه‌رو شد؛ خلأیی که فقط موضوع قهرمانی را تحت تأثیر قرار نداد و تعیین سهمیه‌های آسیایی و وضعیت تیم‌های سقوط‌کننده را نیز با ابهام مواجه کرد.

در همین شرایط بود که بحث اهدای جام به استقلال بارها مطرح شد. حتی در مقطعی مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، از احتمال اهدای جام در مراسم برترین‌های فصل گذشته سخن گفت و همین موضوع بار دیگر امید آبی‌ها برای دریافت جامی که آن را متعلق به خود می‌دانستند، زنده کرد.

با این حال در ادامه اختلاف نظرها درباره مبنای قانونی این تصمیم بیشتر شد. از یک سو استقلال خود را بر اساس صدرنشینی در جدول مستحق قهرمانی می‌دانست و از سوی دیگر، نبود یک مقررات صریح برای شرایطی که مسابقات به دلیل فورس ماژور نیمه‌تمام می‌ماند، امکان تصمیم‌گیری ساده درباره اهدای جام را از فدراسیون گرفته بود.

اوج این ماجرا در روزهای اخیر رقم خورد که موضوع اهدای جام به استقلال بار دیگر به صدر اخبار فوتبال ایران بازگشت و حتی از فراهم شدن مقدمات این اتفاق صحبت شد.

اما همزمان سازمان لیگ فوتبال برای پایان دادن به چنین ابهام‌هایی، سراغ تدوین یک آیین‌نامه مشخص برای شرایط فورس ماژور رفت؛ آیین‌نامه‌ای که در آن برای نخستین بار سازوکار تعیین رده‌بندی، قهرمان، سقوط تیم‌ها و حتی وضعیت قرارداد بازیکنان و مربیان در صورت توقف مسابقات پیش‌بینی شده است.

مطابق متن پیشنهادی این آیین‌نامه، در صورت توقف یک فصل، معیارهایی مانند برگزاری حداقل ۷۵ درصد مسابقات، میانگین امتیاز در هر مسابقه و در برخی شرایط تفاضل گل و نتایج رودررو برای تعیین رده‌بندی و قهرمان در نظر گرفته شده است. همچنین سازمان لیگ با تصویب هیئت‌رئیسه می‌تواند در شرایط خاص روش عادلانه‌تری را جایگزین کند.

نکته تعیین‌کننده درباره پرونده استقلال این است که این آیین‌نامه قرار است از فصل جاری ملاک عمل قرار گیرد و برای فصل گذشته نوشته نشده است. بنابراین نمی‌توان مقررات جدید را به ماجرای لیگ بیست‌وپنجم تسری داد.

در همین راستا محمد حسنوند، رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال، صراحتاً اعلام کرده است که با توجه به اینکه پیش از این قاعده‌ای برای چنین شرایطی وجود نداشته، اهدای جام قهرمانی فصل گذشته به استقلال در مقطع کنونی قانونی به نظر نمی‌رسد؛ هرچند هیئت‌رئیسه فدراسیون در موارد دارای خلأ قانونی اختیار تصمیم‌گیری دارد.

این اظهارنظر عملاً تکلیف جامی را که طی ماه‌های گذشته بارها درباره آن صحبت شده بود، روشن کرده است؛ استقلال در شرایط فعلی جام قهرمانی فصل گذشته را دریافت نخواهد کرد.

البته این به معنای پایان کامل پرونده حقوقی و اداری نیست، چرا که همان‌طور که رئیس کمیته تدوین مقررات نیز اشاره کرده، در مواردی که خلأ قانونی وجود داشته باشد، هیئت‌رئیسه فدراسیون اختیار تصمیم‌گیری دارد. اما تا زمانی که چنین تصمیمی اتخاذ نشده، مبنای قانونی برای اهدای جام به استقلال وجود ندارد.

اعضای هیئت رئیسه نیز به صراحت اعلام کرده اند مخالف چنین تصمیمی برای اعلام قهرمانی استقلال هستند تا به طور قطع دیگر خبری از قهرمانی آبی ها نباشد.

برچسب ها: استقلال ، استقلال مالی ، تیم استقلال
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