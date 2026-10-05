فرار ناگهانی ۱۲ بمب افکن آمریکا از انگلیس

جوان آنلاین: روزنامه نیویورک تایمز به نقل از سه مسئول گزارش داد که آمریکا به صورت ناگهانی ۱۲ بمب افکن از نوع بی ۱ خود را از پایگاه فرفورد واقع در جنوب انگلیس خارج کرده است.

بر اساس این گزارش، سه بمب افکن روز گذشته در پایگاه اصلی ایالت داکوتای جنوبی مستقر شده اند. این فرار ناگهانی در پی تشدید نگرانی های امنیتی و احتمال یک عملیات صورت گرفته است.

نیویورک تایمز اضافه کرد که تمام بمب افکن های آمریکا که در پایگاه فرفورد مستقر بودند مجددا در پایگاه اصلی خود در آمریکا فرود آمده اند. مسئولان آمریکایی از ارائه توضیحات در خصوص ماهیت عوامل انتقال این بمب افکن های نیروی هوایی سر باز زدند. برخی از آنها طی روزهای گذشته در پایگاه فرفورد مستقر شده بودند.

یک مسئول آمریکایی نیز گفت که اطلاعات به دست آمده بخشی از همان هشدارهای سه هفته قبل بود.

لازم به ذکر است که پرونده فرفورد از بامداد یکشنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۵ مهر ۱۴۰۵) باز شد؛ زمانی که پلیس انگلیس پنج شهروند این کشور را در نزدیکی پایگاه هوایی سلطنتی فرفورد بازداشت کرد. موضوع ابتدا با ظن مرتبط با مواد منفجره و سپس با عنوان آماده‌سازی اقدام تروریستی دنبال شد و در پی آن، ده‌ها خانواده از محدوده اطراف محل تخلیه شدند.

چند روز پس از رخداد امنیتی در نزدیکی پایگاه فرفورد انگلیس، ابهام درباره ابعاد حادثه و هم‌زمانی آن با طرح نام ایران، این پرونده را به عرصه‌ای برای شکل‌گیری روایت امنیتی تازه تبدیل کرده‌است.

پرونده فرفورد در چند روز گذشته، در شرایطی به یکی از موضوعات خبرساز امنیتی در انگلیس تبدیل شده که این کشور همچنان با پیامدهای حضور نظامی خود در تحولات منطقه غرب آسیا و تنش‌های فزاینده با ایران روبه‌رو است.

اهمیت این رخداد فقط به یک حادثه در اطراف یک پایگاه نظامی محدود نمی‌شود؛ فرفورد در سال‌های اخیر بخشی از زیرساخت نظامی مورد استفاده آمریکا در عملیات منطقه‌ای بوده و از این منظر، هرگونه حادثه امنیتی در اطراف آن می‌تواند فراتر از ابعاد محلی مورد توجه قرار گیرد.