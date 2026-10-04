جوان آنلاین: شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد که دموکرات‌های ارشد آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، برای سناریو‌های احتمالی مداخله ترامپ و دولت او در انتخابات آماده می‌شوند.

به گزارش تسنیم، چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در جلسات پشت در‌های بسته، سناتورها، کارشناسان حقوقی و مقامات پیشین را گرد آورده تا سناریو‌هایی مثل اعزام مأموران امنیت داخلی و گارد ملی به شعب رأی، ضبط برگه‌های رأی و ویدیو‌های جعلی هوش مصنوعی درباره تقلب را بررسی کنند.



جو مورل، دیگر نماینده دموکرات، بیش از ۱۵۰ تهدید احتمالی برای روز انتخابات و پس از آن شناسایی کرده است.