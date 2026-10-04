به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، فهرست خدمه پرواز دبی به تل‌آویو پیش از پرواز در اختیار مقام‌های اسرائیلی قرار گرفته بود.

جوان آنلاین: بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، مقام‌های این رژیم پیش از آنکه هواپیمای فلای‌دبی عازم تل‌آویو شود، فهرست خدمه آن را دریافت کرده بودند؛ طبق این گزارش‌ها، موضوعی که پرسش‌هایی را درباره احتمال ناکامی بررسی‌های امنیتی موجود در شناسایی تهدید احتمالی ناشی از کمک‌خلبان عمانی که ادعا شده قصد ربودن هواپیما را داشت، مطرح کرده است.

به گزارش رسانه اسرائیلی وای‌نت، با وجود درج تابعیت عمانی کمک‌خلبان در اطلاعات منتقل‌شده به اسرائیل، این موضوع به بررسی بیشتر منجر نشد و نهادهای امنیتی داده‌ها را به‌صورت نظام‌مند بررسی نکردند.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص گزارش داد که اداره مالیات اسرائیل تایید کرد که مقام‌ها فهرست مسافران و خدمه پرواز شماره FZ۱۰۷۳ را دریافت کرده بودند، اما وزارت حمل‌ونقل اسرائیل حاضر نشد بگوید آیا این اطلاعات را پیش از پرواز روز چهارشنبه بررسی کرده بود یا خیر.

در جزئیاتی که درباره کمک‌خلبان عمانی این پرواز حمام الحَمامی منتشر شده، ادعا شده که او با تبر اضطراری داخل کابین خلبان به کاپیتان حمله و تلاش کرد کنترل هواپیما را به دست بگیرد.

بر اساس گزارش‌ها، او پیش‌تر به دلیل نگرانی‌ها درباره گرایشش به دیدگاه‌های افراطی، از پرواز در عمان منع شده بود.

به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، این حادثه نگرانی‌هایی را درباره روندهای امنیت هوانوردی اسرائیل ایجاد کرده است.

بر اساس قانونی که این رژیم در سال ۲۰۲۳ تصویب کرد، شرکت‌های هواپیمایی که پروازهایی به مقصد یا از مبدأ فلسطین اشغالی انجام می‌دهند، موظفند اطلاعات مسافران و خدمه را به «مرکز ملی تحلیل داده‌های مسافران» ارائه کنند که زیر نظر اداره مالیات فعالیت می‌کند.

این اطلاعات شامل نام و تابعیت افراد باید حداکثر تا ۴۸ ساعت پیش از پرواز ارائه شود و نهادهایی از جمله موساد، شین‌بت و پلیس اسرائیل می‌توانند به این پایگاه داده دسترسی داشته باشند.

بر اساس اظهارات منابع امنیتی که هاآرتص به نقل از آنها گزارش داده، واحد امنیتی وزارت حمل‌ونقل و موساد مسئول بررسی خدمه پروازهای خارجی و صدور هشدار در صورت بروز ظن و نگرانی‌های امنیتی هستند.

با این حال، دو منبع امنیتی به این روزنامه گفتند که اگرچه وزارت حمل‌ونقل رسماً مسئول این حوزه است، اما این وزارتخانه قابلیت‌های اطلاعاتی مستقلی ندارد و به نهادهایی مانند موساد یا شین‌بت متکی است.

به گزارش هاآرتص، شین‌بت به این روزنامه گفت که مسئولیت این نهاد شامل شرکت‌های هواپیمایی اسرائیلی و دستورالعمل‌های امنیتی در فرودگاه بن‌گوریون است، اما شرکت‌های هواپیمایی خارجی را دربرنمی‌گیرد.

امارات که هدایت تحقیقات درباره این حادثه را برعهده دارد، آن را «حمله تروریستی» توصیف و اعلام کرده که تحقیقات درباره انگیزه این اقدام و هرگونه ارتباط احتمالی با گروه‌های افراطی همچنان ادامه دارد.

وزارت کشور عربستان که هواپیما در این کشور فرود آمد، اعلام کرد که کاپیتان هواپیما و کمک‌خلبان پس از دریافت مراقبت‌های پزشکی و تأیید صلاحیت برای سفر، پنجشنبه از عربستان سعودی به ابوظبی منتقل شدند.