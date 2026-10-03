جوان آنلاین: موسسه تحقیقات آب اعلام کرد: در هفته جاری از میان حوضههای درجه یک کشور، حوضه دریای خزر با مقدار میانگین بارش ۸.۶ میلیمتر و بیشینه بارش ۸۱.۱ میلیمتر و حوضه خلیج فارس و دریای عمان با مقدار میانگین بارش ۱.۶ میلیمتر و بیشینه بارش ۴۴.۹ میلیمتر، دارای بارش خواهند بود.
به گزارش مهر، بر اساس این گزارش همچنین حوضه مرزی شرق با مقدار میانگین بارش صفر میلیمتر و بیشینه نقطهای ۰.۲ میلیمتر، کمبارانترین حوضه درجه یک کشور خواهد بود.
در میان حوضههای درجه دو کشور، حوضه تالش، مرداب انزلی با مقدار میانگین بارش ۲۸.۸ میلیمتر و بیشینه بارش ۸۱.۱ میلیمتر و حوضه کارون بزرگ با مقدار میانگین بارش ۶.۵ میلیمتر و بیشینه بارش ۴۴.۹ میلیمتر، پربارانترین حوضههای درجه دو کشور خواهند بود.
بر اساس گزارش موسسه تحقیقات آب، استانهای خراسان شمالی، گلستان، مازندران، گیلان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، لرستان، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، زنجان، قزوین، همدان، البرز و تهران دارای بارش خواهند بود.
شایان است استانهای مازندران، گیلان، گلستان، چهارمحال و بختیاری و اردبیل با مقدار بارش تجمعی ۲۵ تا ۵۰ میلیمتر، پربارشترین استانهای کشور در هفته جاری خواهند بود.