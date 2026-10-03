قهرمان کشتی ژاپن بعد از ۹ سال باخت

جوان آنلاین: آکاری فوجینامی، قهرمان المپیک و دو دوره جهان در کشتی آزاد زنان ژاپن، در بازیهای آسیایی شکستی تلخ متحمل شد. او در وزن ۵۷ کیلوگرم با نتیجه ۱۰ بر صفر به سونگ ایل سیم نماینده کره شمالی، باخت.
به گزارش ایسنا، فوجینامی ۲۲ ساله برای اولین بار در دوران حرفهایاش و برای اولینبار در ۹ سال گذشته در سطح بینالمللی شکست خورد. این کشتیگیر ژاپنی که اواخر سال گذشته از وزن ۵۳ کیلوگرم به ۵۷ کیلوگرم رسیده بود از سال ۲۰۱۷ تاکنون ۱۵۵ مسابقه متوالی را برده بود.
فوجینامی قهرمان المپیک پاریس، دو دوره قهرمان جهان (۲۰۲۱ و ۲۰۲۳)، برنده بازیهای آسیایی (۲۰۲۲) و دو دوره قهرمان آسیا (۲۰۲۲ و ۲۰۲۳) است.
سون ایل سیم از کره شمالی، حریفی بسیار قدرتمند برای او بود. او نایبقهرمان مسابقات جهانی ۲۰۲۵ در وزن ۵۷ کیلوگرم محسوب بود و پیش از این نیز در مسابقات جهانی عملکرد خوبی داشت.
رسانههای ژاپنی که خیلی روی طلای این کشتیگیر حساب باز کرده بودند، از این شکست به عنوان یکی از شوکهای تاریخی ورزش این کشور نام بردند.