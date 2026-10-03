پیاتزا: بیشتر از خودم، برای مردم ایران خوشحالم/ رویای دیگری در سر دارم

جوان آنلاین: روبرتو پیانزا، سرمربی تیم ملی والیبال، پس از کسب مدال طلای تیم ملی مردان ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا، اظهار کرد: خیلی تبریک می‌گویم؛ شما باعث شدید که امشب خیلی از مردم ایران به خاطر مدال طلای بازی‌های آسیایی ناگویا خوشحال شوند.

وی در ادامه گفت: من برای مردم ایران واقعاً خوشحال هستم. از همه مردم ایران حمایت‌ها و پشتیبانی زیادی گرفتم. می‌دانم که فرآیند رسیدن به این مدال راحت نبوده؛ ۲ ست به اندونزی دادیم و ۲ ست به کره دادیم در طول این مسابقات، اما باید این را مدنظر داشته باشیم که تورنمنت ساده و راحتی نبود. بازیکنان هوشیار بودند و آمده بودند که یک کار خاصی را برای مردم ایران انجام دهند. واقعاً خوشحال هستم، بیشتر برای مردم ایران خوشحال هستم تا برای خودم.

وی در پاسخ به این سوال که امشب والیبال ایران نوزدهمین مدال طلای کاروان ورزش ایران را کسب کرد و در جایگاه ششم رده‌بندی جدول مدال‌ها قرار گرفت و این موضوع باعث خوشحالی مردم ایران شد و این رقابت‌ها پایان خوبی برای ایران داشت، گفت: خوشحال شدم، خوشحال‌تر اینکه یک مدال بوده. من در رویاهایم به یک مدال دیگر فکر می‌کنم که به نظرم آن مدال می‌تواند از این مدال مهم‌تر باشد.

سرمربی تیم ملی والیبال در ادامه عنوان کرد: من در حال پیر شدن هستم و زمان برای من محدودتر شده و امیدوارم به این رویایم برسم. در ایران استعداد‌های بسیار زیادی هستند، اما باید بدانیم که استعداد‌ها را در یک مسیر درستی قرار بدهیم. اگر بتوانیم این کار را درست انجام دهیم، می‌توانم آن رویا را در سر داشته باشم.

سرمربی تیم ملی والیبال در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید یک جمله برای مردم ایران بگویید، چه می‌گویید، گفت: اگر یک جمله بخواهم بگویم سخت است، اما امیدوارم هرکدام از شما سلامت باشید و صلح در ایران برقرار باشد. به نظرم صلح در کشور از موفقیت ورزش در کشور مهم‌تر است.

وی ادامه داد: من دوست ندارم در دنیا جنگ را ببینم. مهم نیست چه رنگ پوستی، چه نژادی و چه کشوری باشد. ایران منابع زیادی دارد و به همین دلیل معتقدم که می‌توانیم در این کشور خیلی خوب زندگی کنیم. در کشور شما همه چیز هست، خیلی‌ها ما را حمایت کردند و تعدادشان هم خیلی زیاد است. امیدوارم از اتفاق امروز یک دستاورد خوبی برای سلامتی مردم ایران نصیب‌شان شده باشد.