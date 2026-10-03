مطالبه داد خواهی جنایت سیریک از مسئولان قضایی کشور

ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

با سلام

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل از جنایت جنگی رژیم جنایتکار آمریکا علیه جشن عروسی مردم کوهستک بندر سیریک در ۱۰ شهریور ۱۴۰۵) (۱ سپتامبر (۲۰۲۶) که منجر به شهادت جمعی از هموطنان بویژه امیر علی چهار ساله و مجروح شدن ده‌ها نفر از هم وطنان گردید؛ ضمن احساس تالم و ناامنی ناشی از تجاوز و جنایت بواسطه آلام روحی دچار خسارات روحی و معنوی شده‌ایم و وفق قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۰۲/۰۷ و قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد‌های معروف به قرارداد ژنو ۳۰ آذر ۱۳۳۴ و قانون مقابله با جنایات بین المللی ۱۴۰۵/۰۵/۱۹، ضمن اعلام شکایت رسیدگی به جنایات رخ داده بدینوسیه با وکالت آقای خانم .. مطالبه خسارت وارده روحی و روانی ناشی از کلیه جنایات وارده را داریم لازم بذکر است الگوی حملات به مراسم عروسی ضربات سه گانه با سه موشک نقطه زن SLAM-ER است که این موشک جزو دقیق‌ترین موشک‌های موجود در زرادخانه تسلیحاتی نیروی دریایی ارتش آمریکا با وزن ۶۷۴ کیلوگرم وزن میباشد و ادعای اشتباه پذیرفته شده نیست؛ چرا که هر سه موشک به همین محل برخورد کرده‌اند و این الگو عمد در جنایت جنگی و نقض اصل تفکیک و احتیاط را کاملا مشخص میکند. این الگو برای همه مردم بسیار خطرناک محسوب و لازم است علاوه بر آمریکای جنایتکار شرکت سازنده آن که بویینگ میباشد نیز تحت عنوان معاونت در جنایت جنگی نیز تحت تعقیب محاکمه و ملزم به پرداخت غرامت گردند. علی ایحال تقاضای ارجاع امر به رسیدگی موضوع توسط مراجع ذی صلاح مورد استدعاست. در ضمن پیگیری این جنایت از سوی دادستان کل کشور در مراجع ذیصلاح داخلی و بین المللی مورد درخواست می‌باشد.

سازمان بسیج حقوق دانان