جوان آنلاین: پلیس ضدتروریسم انگلیس اعلام کرد که این مرد ۲۵ ساله که پنجشنبه گذشته در منطقه وستمینستر لندن بازداشت شده بود، پس از بازجویی با قرار وثیقه از بازداشت خارج شده است.
به گزارش ایرنا، این فرد که نام او اعلام نشده است، به اتهام «آمادهسازی برای اقدامات تروریستی» بر اساس ماده پنج قانون تروریسم ۲۰۰۶ انگلیس بازداشت شده بود. پلیس همچنین اعلام کرد که بازرسی از دو ملک در منطقه وستمینستر که در ارتباط با این پرونده انجام شده بود، پایان یافته است.
با آزادی این فرد، هر شش نفری که در ارتباط با حادثه فرفورد بازداشت شدهاند، اکنون با وثیقه خارج از بازداشت هستند و تاکنون علیه هیچیک از آنان کیفرخواست صادر نشده است.
پنج نفر نخست، همگی اتباع انگلیس در دهه بیست زندگی خود و ساکن لندن بودند که بامداد یکشنبه (۵ مهر ۱۴۰۵) در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در گلاسترشر بازداشت شدند. آنها ابتدا به اتهام جرائم مرتبط با مواد منفجره و سپس در چارچوب تحقیقات ضدتروریستی تحت بازجویی قرار گرفتند، اما یک روز بعد با شرایط وثیقه آزاد شدند.
بررسی سه خودروی مرتبط با این افراد نیز برخلاف گمانهزنیهای اولیه به کشف هیچ وسیله انفجاری منجر نشد. لارنس تیلور رئیس پلیس ضدتروریسم انگلیس پیشتر اعلام کرده بود که پس از بررسی گسترده خودروها با کمک کارشناسان نظامی و پزشکی قانونی، هیچ بمب دستسازی پیدا نشد و تنها مقداری بنزین کشف شد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن نیز در نخستین روزهای این پرونده، گمانهزنیهای مطرحشده برای مرتبط کردن تهران با حادثه فرفورد را «بیاساس و مغرضانه» خواند و بهشدت محکوم کرد. سفارت اعلام کرد انتشار چنین ادعاهایی، بهویژه پس از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه مردم ایران، در راستای دامن زدن به فضای ایرانهراسی در انگلیس است و جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پیگیری حقوقی روایتهای گمراهکننده و زیانبار محفوظ میداند.
در ادامه و پس از اتهامپراکنی نخستوزیر انگلیس، هوگو شورتر سفیر این کشور در تهران روز پنجشنبه به وزارت امور خارجه احضار شد و مجید تختروانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به اتهامزنی مقامهای انگلیسی ابلاغ کرد.
تختروانچی ادعای ارتباط ایران با ماجرای فرفورد را «بیاساس و سخیف» خواند و خواستار توضیح رسمی دولت انگلیس و اصلاح رویکرد این کشور در قبال ایران شد. وی همچنین تأکید کرد که فضاسازی درباره فرفورد نمیتواند مسوولیت انگلیس درباره در اختیار قرار دادن پایگاهها و امکانات تحت حاکمیت خود برای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را تحتالشعاع قرار دهد.
پایگاه هوایی فرفورد در ماههای اخیر در اختیار بمبافکنهای آمریکایی قرار داشته و در جریان تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران مورد استفاده قرار گرفته است.