جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا امروز شنبه در تلاش برای توجیه افکار عمومی کشورش در خصوص تبعات تجاوز پرهزینه به ایران، ادعا کرد: ما عبور ۱.۱ میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز را تسهیل کردیم، در حالی که ایران حتی یک بشکه هم نتوانست صادر کند.
به گزارش مهر، وزیر خزانهداری آمریکا که میکوشد مشکلات عدیده هم حزبیهای جمهوریخواهش در آستانه انتخابات میان دورهای کنگره را به گونهای توجیه کند، مدعی شد: برای نخستین بار از زمان آغاز صادرات نفت توسط ایران، این کشور در هفته جاری هیچ گونه صادرات نفتی نخواهد داشت! ما در حال منزوی کردن ایران در سطحی بی سابقه هستیم!
اسکات بسنت در ادامه به آکسیوس گفت: کاری که ما نخواهیم کرد این است که مانند دولت بایدن به مردم آمریکا بگوییم چقدر شرایطشان خوب بوده است. من درک میکنم؛ گاهی احساس میکنم مثل یک پزشک اورژانس هستم. مردم آمریکا زیر چرخهای سنگین تورم له شدهاند.