کد خبر: 1382462
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تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

وزیر کشور پاکستان: علیرغم سال‌ها تحریم، توسعه ایران شگفت انگیز است

3 وزیر کشور پاکستان پس از سفر‌های اخیرش به تهران برای یافتن راه‌حلی دیپلماتیک جهت پایان دادن به تنش آفرینی‌های آمریکا در منطقه، اذعان کرد: علیرغم سال‌ها تحریم، توسعه ایران شگفت انگیز است.

جوان آنلاین: به نقل از دان نیوز، محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که اخیراً در چارچوب تلاش‌ها برای یافتن راه حلی دیپلماتیک جهت پایان دادن به تنش آفرینی‌های آمریکا علیه ایران، چندین سفر فشرده به تهران داشته است، به تفصیل درباره پیشرفت‌های این کشور همسایه با وجود دهه‌ها تحریم سخن گفت.

به گزارش مهر، به اذعان وزیر کشور پاکستان، کسانی که به ایران سفر نکرده بودند، تصور می‌کردند این کشور ویرانه‌ای جنگ زده است که در آن همه جا خرابی به چشم می‌خورد.

وی سپس اظهار داشت: افرادی که همراه من به ایران سفر کردند، پس از مشاهده وسعت توسعه در کشوری که سال هاست زیر بار تحریم‌ها قرار دارد، شگفت زده بازگشتند. به هر حوزه‌ای که نگاه کنید، می‌بینید که مثلاً صنعت خودروسازی آن‌ها همه چیز را در داخل تولید می‌کند. من قبول دارم که رشد مبتنی بر صادرات برای [بهبود وضعیت اقتصادی]کشور ضروری است، اما هم زمان باید از طریق تولید داخلی، واردات خود را کاهش دهیم.

محسن نقوی، از جامعه تجاری خواست تا پیشنهاد‌هایی در هر دو زمینه صادرات و واردات ارائه دهند.

نقوی بر لزوم الگوبرداری از توسعه اقتصادی ایران تأکید کرد و گفت: اگر آن‌ها با وجود ۳۰ تا ۴۰ سال تحریم توانسته‌اند چنین کاری انجام دهند، ما می‌توانیم بسیار فراتر از آن‌ها عمل کنیم؛ و این کار برای ما آسان است.

برچسب ها: وزیر کشور پاکستان ، ایران ، تحریم
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