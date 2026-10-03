جاده چالوس یکطرفه شد

رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال در مسیر جنوب به شمال خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از پلیس، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور گفت: به دلیل ترافیک سنگین در جاده چالوس در مسیر شمال به جنوب مقرر شد از ساعت ۱۷:۰۰ امروز (۱۱ مهرماه) تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال از ابتدای آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس ممنوع شود.

وی افزود: در ادامه، مسیر شمال به جنوب این دو محور تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی، به صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد و این محدودیت تا عادی شدن وضعیت ترافیکی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: در برخی از محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، تهران، گیلان، اردبیل، مازندران، زنجان، کردستان و قزوین بارش پراکنده باران گزارش شده است.

محبی درباره وضعیت ترافیکی محور‌ها نیز گفت: در مسیر جنوب به شمال محور چالوس در محدوده‌های سیاه‌بیشه و ولی‌آباد و مسیر شمال به جنوب این محور در محدوده ماسال تا مجلار ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده‌های سه‌راهی چلاو و رینه ترافیک نیمه‌سنگین است.

به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا، در آزادراه قزوین- کرج- تهران نیز در محدوده گلشهر تا مهرشهر و محدوده پایانه شهید کلانتری تا استاندارد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.