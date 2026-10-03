هشدار صنعا به ریاض درباره نقض مداوم حاکمیت یمن

در واکنش به حملات به پایتخت و دیگر شهر‌های یمن، وزارت امور خارجه در دولت صنعا اعلام کرد: نقض مداوم حاکمیت و حریم هوایی یمن توسط رژیم سعودی و هدف قرار دادن پایتخت صنعا و سایر استان‌ها، پاسخ متقابل نیرو‌های ما را ضروری می‌سازد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه یمن تاکید کرد: این اقدامات جنایتکارانه، رژیم سعودی را در باتلاق جنایات خود فرو می‌برد و قادر به دستیابی به اهداف شوم خود در یمن نخواهد بود.

به گزارش المسیره، وزارت امور خارجه در دولت صنعا افزود: ما از جامعه بین‌المللی و کشور‌های تأثیرگذار منطقه‌ای می‌خواهیم که رژیم جنایتکار سعودی را برای توقف جنایات مداوم خود علیه مردم یمن تحت فشار قرار دهند.

این وزارتخانه تاکید کرد: ادامه جنایات و نقض‌های مداوم علیه یمن، ضرورت پیشروی در مبارزه برای آزادی و استقلال و لغو محاصره را برجسته می‌کند.

این بیانیه در پی آن است که وزارت بهداشت یمن اعلام کرد: در نتیجه تجاوز عربستان به صنعا، پایتخت، به بیمارستان زنان و زایمان السبعین خسارت وارد شده است.

خبرنگار المیادین در صنعا نیز گفت: بیش از ۱۰ حمله هوایی عربستان سعودی در دو ساعت گذشته مناطق مختلف پایتخت یمن را هدف قرار داده است.

همچنین به گفته این خبرنگار، نبرد‌ها در استان تعز در بخش‌های شمالی، جنوبی و شرقی و در حومه شهر تعز متمرکز شده است.

طبق گزارش الجزیره، جنگنده‌های عربستان همچنین شبکه‌های ارتباطی در مناطق حیدان و ساقین در استان صعده در شمال یمن را هدف قرار دادند.