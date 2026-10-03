جوان آنلاین: به نقل از النشره، ارتش رژیم صهیونیستی انفجارهای شدید و پی در پی در شهرک المنصوری در جنوب لبنان انجام داد به طوری که لرزش ناشی از آن تا مناطق دوردست احساس شد.
بر اساس این گزارش، شدت انفجارها به حدی بود که ساختمانها را در شهر صور که فاصله زیادی تا شهرک المنصوری دارد، لرزاند.
همچنین ارتش رژیم صهیونیستی ساعتی قبل دست به انفجاری بسیار شدید در شهرک حولا زد که صدای ناشی از آن در سراسر جنوب لبنان شنیده شد.
هواپیماهای اسرائیلی نیز در دو حمله، شهرک بنیحیان از توابع مرجعیون در جنوب لبنان را هدف قرار دادند.
شهرک النبطیه الفوقا نیز صبح امروز هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و هواپیماهای مهاجم در ارتفاع کم در آسمان جنوب لبنان به پرواز درآمدند.