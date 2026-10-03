کد خبر: 1382455
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
ورزش » ساير

توضیح لواندوفسکی درباره شادی گل به سبک یامال

3 کاپیتان تیم ملی فوتبال لهستان درباره شادی گل خود به سبک یامال توضیح داد و ابراز امیدواری کرد که ستاره آبی‌اناری‌ها توپ طلا را به دست آورد.

جوان آنلاین: روبرت لواندوفسکی، مهاجم تیم ملی لهستان، راز شادی گل خود پس از ثبت هت‌تریک را فاش کرد؛ شادی گلی که به سبک لامین یامال هم‌تیمی سابقش در بارسلونا بود.

به گزارش ایسنا، لواندوفسکی درباره پشت‌پرده این شادی خود توضیح داد که این حرکت حاصل توافقی خاص میان او و یامال بوده است.

او گفت چند روز پیش با یامال صحبت کرده و هر دو توافق کرده‌اند که هر کدام زودتر در این هفته برای تیم ملی کشورش گلزنی کند، هنگام جشن گل کنار پرچم کرنر این حرکت را انجام دهد.

لواندوفسکی گفت:چند روز پیش با من صحبت کرد و وقتی گفت‌وگویمان تمام شد، به من گفت: اولین کسی که در این هفته برای تیم ملی کشورش گل بزند، جشن کنار پرچم کرنر را انجام می‌دهد. من خندیدم و گفتم: چالش را قبول می‌کنم.

به گفته لواندوفسکی، یامال زودتر از او گلزنی کرد و جشن مورد توافق را انجام داد. مهاجم لهستانی نیز ضمن تبریک به ستاره جوان بارسلونا برای او در ادامه دوران حرفه‌ای و همچنین رقابت برای کسب توپ طلا آرزوی موفقیت کرد.

لواندوفسکی افزود: او زودتر گل زد و این شادی گل را انجام داد. من به او تبریک گفتم و برایش در دوران حرفه‌ای و برای توپ طلای بعدی آرزوی موفقیت کردم.

پس از آنکه لواندوفسکی موفق شد هت‌تریک کند، نوبت او رسید تا بخش خودش از توافق را اجرا کند.

او در این خصوص گفت: بعدا من هت‌تریک کردم و باید همان جشن را انجام می‌دادم، چون با هم توافق کرده بودیم و باید به قولمان پایبند می‌ماندم.

لواندوفسکی به یک رکورد مهم رسید

این هت‌تریک تنها بهانه‌ای برای اجرای توافق دوستانه با یامال نبود. لواندوفسکی با سه گلی که به ثمر رساند، شمار گل‌های ملی خود را به ۹۲ گل رساند و به‌تنهایی در رده ششم برترین گلزنان تاریخ فوتبال ملی قرار گرفت.

این هفتمین هت‌تریک لواندوفسکی با پیراهن تیم ملی لهستان نیز محسوب می‌شود.

مهاجم لهستانی اکنون تنها دو گل با روملو لوکاکو، مهاجم بلژیک، فاصله دارد که با ۹۴ گل در رده پنجم برترین گلزنان تاریخ فوتبال ملی قرار گرفته است.

برچسب ها: روبرت لواندوفسکی ، شادی گل ، لامین یامال
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

پول حقیقی به بورس برگشت

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

۱۹ نفتکش آبکش شد

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

جنگ «دستور کار» در نیویورک

کام چایکاران شیرین می‌شود

زمان ترخیص کالا از گمرکات قیچی می‌شود

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

 چک دیجیتال بانک ملی ایران؛ ساده، امن و در دسترس

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

واکسن آنفلوآنزا به داروخانه‌ها رسید

ورزشکار «کیفیت‌لازم» است، مدیر نه؟! 

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

هفتمین طلا به نام دوومیدانی

سوگلی‌های فدراسیون!

اکران خصوصی «جانشین»

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

طلا‌های سرنوشت‌ساز

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار