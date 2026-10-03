توضیح لواندوفسکی درباره شادی گل به سبک یامال

کاپیتان تیم ملی فوتبال لهستان درباره شادی گل خود به سبک یامال توضیح داد و ابراز امیدواری کرد که ستاره آبی‌اناری‌ها توپ طلا را به دست آورد.

جوان آنلاین: روبرت لواندوفسکی، مهاجم تیم ملی لهستان، راز شادی گل خود پس از ثبت هت‌تریک را فاش کرد؛ شادی گلی که به سبک لامین یامال هم‌تیمی سابقش در بارسلونا بود.

به گزارش ایسنا، لواندوفسکی درباره پشت‌پرده این شادی خود توضیح داد که این حرکت حاصل توافقی خاص میان او و یامال بوده است.

او گفت چند روز پیش با یامال صحبت کرده و هر دو توافق کرده‌اند که هر کدام زودتر در این هفته برای تیم ملی کشورش گلزنی کند، هنگام جشن گل کنار پرچم کرنر این حرکت را انجام دهد.

لواندوفسکی گفت:چند روز پیش با من صحبت کرد و وقتی گفت‌وگویمان تمام شد، به من گفت: اولین کسی که در این هفته برای تیم ملی کشورش گل بزند، جشن کنار پرچم کرنر را انجام می‌دهد. من خندیدم و گفتم: چالش را قبول می‌کنم.

به گفته لواندوفسکی، یامال زودتر از او گلزنی کرد و جشن مورد توافق را انجام داد. مهاجم لهستانی نیز ضمن تبریک به ستاره جوان بارسلونا برای او در ادامه دوران حرفه‌ای و همچنین رقابت برای کسب توپ طلا آرزوی موفقیت کرد.

لواندوفسکی افزود: او زودتر گل زد و این شادی گل را انجام داد. من به او تبریک گفتم و برایش در دوران حرفه‌ای و برای توپ طلای بعدی آرزوی موفقیت کردم.

پس از آنکه لواندوفسکی موفق شد هت‌تریک کند، نوبت او رسید تا بخش خودش از توافق را اجرا کند.

او در این خصوص گفت: بعدا من هت‌تریک کردم و باید همان جشن را انجام می‌دادم، چون با هم توافق کرده بودیم و باید به قولمان پایبند می‌ماندم.

لواندوفسکی به یک رکورد مهم رسید

این هت‌تریک تنها بهانه‌ای برای اجرای توافق دوستانه با یامال نبود. لواندوفسکی با سه گلی که به ثمر رساند، شمار گل‌های ملی خود را به ۹۲ گل رساند و به‌تنهایی در رده ششم برترین گلزنان تاریخ فوتبال ملی قرار گرفت.

این هفتمین هت‌تریک لواندوفسکی با پیراهن تیم ملی لهستان نیز محسوب می‌شود.

مهاجم لهستانی اکنون تنها دو گل با روملو لوکاکو، مهاجم بلژیک، فاصله دارد که با ۹۴ گل در رده پنجم برترین گلزنان تاریخ فوتبال ملی قرار گرفته است.