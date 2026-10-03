کد خبر: 1382446
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تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

موشک‌های یمن آرامکو را به آتش کشید

2 حملات موشکی صبح امروز یمن به پایتخت عربستان منجر به بروز آتش‌سوزی در تاسیسات آرامکو و فرودگاه بین المللی این شهر شد.

جوان آنلاین: بامداد امروز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ (۳ اکتبر ۲۰۲۶)، یمن حملات موشکی و پهپادی گسترده‌ای را علیه زیرساخت‌های انرژی و اهداف راهبردی در عربستان سعودی انجام داد. این حملات با هدف قرار دادن مخازن شرکت آرامکو و برخی اهداف دیگر در ریاض و ینبع صورت گرفت.

به گزارش فارس، بر پایه گزارش‌های دریافتی، نیرو‌های مسلح یمن با استفاده از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد، چندین هدف را در خاک عربستان سعودی مورد حمله قرار دادند. بر اساس اعلام منابع عربی، یکی از اهداف اصلی این حملات، مخازن شرکت ملی نفت عربستان (آرامکو) در ریاض بوده است.

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که آتش‌سوزی گسترده‌ای در ریاض رخ داده و از ۱۲ ساعت پیش تاکنون ادامه یافته است.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض نیز به دلیل این حملات با اختلال شدید در فعالیت پروازی مواجه شده و پرواز‌ها با تأخیر یا لغو گسترده روبه‌رو شده‌اند. این اختلال در حالی رخ می‌دهد که منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار‌های متعدد در پایتخت عربستان خبر می‌دهند.

این تحولات بر بازار‌های جهانی انرژی تأثیر گذار خواهد بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در روز‌های اخیر، نفت خام برنت در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه با جهش قابل توجهی مواجه شده و در معاملات آتی به بالای ۱۰۲ دلار در هر بشکه رسیده است.

گزارش‌های میدانی نیز حاکی از آن است که در پی اصابت یک پرتابه ناشناس به بندر ینبع در روز اول اکتبر، عملیات بارگیری نفتکش‌ها به طور موقت متوقف شد که این موضوع بر نگرانی‌های مربوط به امنیت مسیر‌های صادراتی نفت عربستان افزوده است.

در چنین شرایطی بنا به اذعان رسانه‌های منطقه، تداوم این تنش‌ها می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه نفتکش‌ها و در نهایت قیمت تمام‌شده انرژی برای مصرف‌کنندگان نهایی را در سطح جهانی افزایش دهد.

برچسب ها: یمن ، عربستان ، آرامکو
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