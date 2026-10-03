کد خبر: 1382441
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تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۲
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تهران امروز هم بارانی می‌شود/ تداوم وزش باد شدید در استان تا فردا

3 اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن اشاره به بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق تا اواخر وقت امروز (۱۱ مهرماه) در سطح استان، از وزش باد شدید تا خیلی شدید تا یکشنبه (۱۲ مهرماه) در برخی مناطق خبر داد.

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

تا یکشنبه (۱۲ مهرماه) در مناطق مرکزی نیمه جنوبی و غربی و ارتفاعات در بعضی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید در برخی مناطق بویژه مناطق جنوبی گاهی با گرد و خاک انتظار می‌رود.

تا اواخر وقت امروز (۱۱ مهرماه) در سطح استان به‌ویژه مناطق شمالی و غربی در بعضی ساعات بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید، در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ و در ارتفاعات بالادست مه آلود پیش‌بینی می‌شود. در ارتفاعات شمال غربی و شمالی استان بارش با شدت بیشتری مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۱۲ مهرماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد شدید و گاهی بارش پراکنده با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (۱۳مهرماه) کمی ابری تا قسمتی ابری و وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، هوای تهران ، بارش باران
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