رویترز: پاکستان حدود ۴۰ هزار نظامی در عربستان مستقر کرده است

جوان آنلاین: رویترز به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داد بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نظامی این کشور در عربستان سعودی مستقر شده‌اند تا به دفاع از مرز‌های زمینی عربستان و مقابله با حملات پهپادی و موشکی انصارالله یمن کمک کنند.

به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، این نیرو‌ها در چند مرحله از سال گذشته و همچنین پس از تشدید اخیر عملیات‌های انصارالله وارد عربستان شده‌اند. به گفته این مقام پاکستانی، اسلام‌آباد تاکنون تصمیمی برای اعزام نیرو به یمن با هدف مشارکت در عملیات رزمی نگرفته است.

این گزارش افزود که استقرار نیرو‌های پاکستانی در عربستان در شرایطی انجام شده که ریاض در حال آماده‌سازی برای یک عملیات تهاجمی علیه انصارالله یمن است. مقام‌های منطقه‌ای و غربی نیز گفته‌اند عربستان گزینه‌هایی از جمله پیشروی در امتداد ساحل برای تأمین امنیت مسیر کشتیرانی دریای سرخ و همچنین عملیات همزمان در چند جبهه را بررسی می‌کند.

بر اساس این گزارش، عملیات احتمالی عربستان قرار است توسط عناصر مزدور در عدن انجام شود و حملات هوایی عربستان از آن پشتیبانی کند.

به ادعای این گزارش عربستان همچنین دو گزینه را بررسی می‌کند: حمله‌ای محدود در اطراف باب‌المندب یا عملیاتی گسترده‌تر همراه با حملات هماهنگ در استان‌های البیضاء، مأرب، تعز و الجوف.

به گزارش رویترز، پاکستان علاوه بر استقرار نیرو در عربستان، در زمینه تجهیزات نظامی نیز از ریاض حمایت کرده است. یک مقام دولت پاکستان که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت که اسلام‌آباد ماه گذشته چهار فروند هواپیمای باری حامل تجهیزاتی از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، توپخانه سبک، پهپاد و سامانه‌های مقابله با پهپاد را به عدن ارسال کرد.

یک مقام پاکستانی دیگر، یک مقام سعودی و یک دیپلمات غربی نیز به رویترز گفته‌اند مشاوران نظامی پاکستان در کنار همتایان سعودی خود در میدان حضور دارند و از مزدوران در عدن حمایت می‌کنند.