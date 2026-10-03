جوان آنلاین: محمدصادق معتمدیان امروز در بیستوهشتمین جشنواره شهید رجایی استان تهران، با بیان اینکه سال گذشته به دلیل شرایط خاص کشور و استان تهران، سالی متفاوت از سالهای گذشته بود، اظهار کرد: سال گذشته یکی از پرحادثهترین و تلخترین سالها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بود و حوادث متعددی کشور و بهویژه استان تهران را تحت تأثیر قرار داد.
وی افزود: انتخاب تعدادی از دستگاههای اجرایی به عنوان دستگاههای برتر در این جشنواره، اقدامی نمادین است؛ چراکه ارزیابی عملکرد سال گذشته نشان میدهد همه دستگاههای اجرایی، مدیران و کارکنان دولت در کنار نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و انتظامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در شرایط سخت کشور با همدلی و همافزایی برای دفاع از تمامیت ارضی و صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی تلاش کردند.
استاندار تهران با اشاره به انسجام شکلگرفته در استان تهران در شرایط جنگی، ادامه داد: انسجام و وحدت ایجادشده در استان تهران در سختترین شرایط کشور کمنظیر بود و آثار آن را در مدیریت بحران و استمرار خدماترسانی به مردم شاهد بودیم.
معتمدیان با اشاره به حجم حملات صورتگرفته به تهران، گفت: دشمن بیشترین تمرکز خود را بر تهران و استان تهران قرار داده بود و حدود ۴۵ درصد عملیاتهای رژیم صهیونیستی و آمریکا در این منطقه انجام شد و بر اساس آمار ارائهشده، بیش از ۲۳ هزار تن بمب در استان تهران و شهر تهران مورد استفاده قرار گرفت، در جریان این حملات بیش از ۶۰ هزار واحد مسکونی در استان تهران، از آسیبهای جزئی تا تخریب کامل، آسیب دید.
استاندار تهران ادامه داد: واحدهای تجاری، خودروهای شخصی، موتورسیکلتها، خودروهای سبک و سنگین و وسایل حملونقل عمومی از جمله اتوبوس، مینیبوس، خودروهای آتشنشانی و آمبولانس نیز در جریان این حملات آسیب دیدند.
به گفته وی، نزدیک به هزار واحد اقتصادی و تولیدی در استان تهران نیز آسیب دید و بیش از یکسوم شهدای جنگ اخیر مربوط به استان تهران بودند.
معتمدیان تهران را قلب تپنده جمهوری اسلامی و مرکز سیاسی، اداری، نظامی، اقتصادی و خدماتی کشور دانست و گفت: تمرکز دشمن بر تهران با هدف ایجاد نارضایتی و اختلال در ساختارهای حاکمیتی انجام شد.
استاندار تهران با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای استان، اظهار کرد: در بخش زیرساختی، بیش از ۱۲۰۰ نقطه از شبکههای فوق توزیع، توزیع، انتقال و ترانسهای برق در استان تهران آسیب دید.
وی افزود: با این حال، به دلیل آمادگی دستگاههای خدماترسان و برنامهریزیهایی که از قبل انجام شده بود، مردم استان تهران با کمبود جدی در حوزه خدمات مواجه نشدند و شبکههای آسیبدیده در کمترین زمان ممکن ترمیم و وارد مدار شدند.
معتمدیان ادامه داد: در حوزه آب نیز برخی شبکههای اصلی و خطوط انتقال آسیب دیدند، اما گروههای عملیاتی شرکت آب و فاضلاب در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به ترمیم و بازسازی شبکهها اقدام کردند. در حوزه گاز و ارتباطات نیز همین روند دنبال شد.
وی تأکید کرد: خدمات پایدار به مردم حتی در سختترین شرایط و زیر بمباران و موشکباران ادامه داشت و هیچ توقفی در خدمترسانی و عملیات ترمیم و بازسازی شبکهها در استان تهران ایجاد نشد.
استاندار تهران با قدردانی از کارکنان و مدیران دستگاههای خدماترسان، نیروهای عملیاتی و امدادی، گفت: در حوزه امداد و نجات نیز ساختار منسجمی در تهران شکل گرفت و هلال احمر، اورژانس، آتشنشانی، مراکز درمانی و سایر دستگاههای مسئول امداد و نجات با تقسیم کار و همافزایی مناسب فعالیت کردند.
وی افزود: این هماهنگی هم در ستاد بحران شهر تهران و هم در ستاد بحران استان تهران وجود داشت و نتیجه آن نجات جان بسیاری از هماستانیها و انتقال سریع مصدومان از زیر آوار به مراکز درمانی بود.
معتمدیان خاطرنشان کرد: این دستاورد حاصل تمرینها، رزمایشها و مانورهای هماهنگی میان دستگاههای امدادی و خدماترسان بود و نمیتوان آن را یک اتفاق تلقی کرد.
استاندار تهران با اشاره به حمله به مخازن سوخت تهران گفت: حمله به سه مخزن سوخت در نقاط مختلف تهران، اقدامی برنامهریزیشده بود و دشمن به دنبال ایجاد نارضایتی در میان مردم بود.
وی افزود: در استان تهران ۳۸۶ جایگاه سوخت وجود دارد و در شرایطی که ذخایر موجود در مخازن مورد حمله قرار گرفت، با اجرای سناریوهای مختلف و انتقال سوخت از استانهای دیگر، اجازه ندادیم اختلال جدی در عرضه سوخت ایجاد شود.
معتمدیان ادامه داد: در همان ساعات اولیه، با کمک نیروهای مسلح دهها تانکر برای انتقال سوخت اختصاص یافت و حتی در مواردی تأمین راننده تانکرها نیز از سوی نیروهای مسلح انجام شد.
وی با اشاره به همکاری مردم و شهرداری تهران در مدیریت مصرف سوخت گفت: با درخواست از مردم برای کاهش تردد و همچنین رایگان شدن حملونقل عمومی شامل اتوبوس و مترو، مصرف سوخت کاهش یافت و در شرایطی که انتظار میرفت شاهد صفهای طولانی در جایگاهها باشیم، مدیریت انجامشده موجب شد وضعیت حتی نسبت به شرایط عادی نیز کنترلشده باشد.
استاندار تهران با اشاره به جابهجایی جمعیت در جریان جنگ، گفت: در چنین شرایطی تأمین کالاهای اساسی و نیازهای ضروری مردم کار پیچیدهای بود، اما با برنامهریزی انجامشده اجازه ندادیم کمبود کالا در استان ایجاد شود.
وی افزود: در روزهای نخست جنگ، استانداری تهران ساختار اداری معمول خود را کنار گذاشت و معاونتهای مختلف در قالب قرارگاههای تخصصی و با رعایت ملاحظات حفاظتی، به صورت شبانهروزی فعالیت کردند.
معتمدیان گفت: این تجربه موفق نشان داد که در شرایط بحرانی، باید متناسب با شرایط، آرایش مدیریتی و اجرایی کشور نیز تغییر کند.
وی ادامه داد: در حوزه اقتصادی نیز مدیران دستگاهها به صورت شبانهروزی و جهادی فعالیت کردند و در تأمین، توزیع و نظارت بر بازار، برنامهریزیهای لازم انجام شد. نتیجه این اقدامات، تأمین کالاهای اساسی و ثبات نسبی قیمتها در تهران بود.
تغییر الگوی توزیع آرد و کالا در جریان جنگ
استاندار تهران با اشاره به اقدامات انجامشده برای استمرار پخت نان، اظهار کرد: در شرایط عادی آرد نانواییها به صورت دورهای توزیع میشد، اما در جریان جنگ، با تغییر شیوه توزیع، آرد مورد نیاز برای مدت طولانیتری در اختیار نانواییها قرار گرفت.
وی افزود: حدود ۱۲ هزار نانوایی استان تهران عملاً به انبارهای غیرمتمرکز آرد تبدیل شدند تا در صورت بروز اختلال در شبکه توزیع، امکان استمرار پخت نان وجود داشته باشد.
معتمدیان همچنین از برخورد با نانواییهای متخلف خبر داد و گفت: در مواردی که تخلف صورت گرفت، سهمیه نانواییها قطع شد، اما در مجموع پایداری قابل قبولی در پخت و توزیع نان در استان تهران ایجاد شد.
وی با اشاره به تغییر الگوی توزیع کالا در جریان جنگ، گفت: در شرایط جنگی لازم بود مردم کمتر تردد کنند و نیازهای خود را در نزدیکترین نقطه به محل سکونت تأمین کنند؛ به همین دلیل بخش قابل توجهی از کالاها به جای فروشگاههای بزرگ، از طریق شبکه خردهفروشی و سوپرمارکتهای محلی توزیع شد.
استاندار تهران افزود: بیش از ۳۰۰ هزار واحد خردهفروشی در تهران در این طرح مورد استفاده قرار گرفتند و کالاهای اساسی از طریق شبکههای محلی به دست مردم رسید.
وی این اقدام را عاملی برای تقویت امنیت پایدار در محلات و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای ضروری دانست.
معتمدیان با اشاره به راهاندازی منطقه ویژه اقتصادی و بندر خشک در تهران، گفت: تهران امروز در مسیر تبدیل شدن به یک هاب برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی قرار دارد، با فراهم شدن امکان ترخیص کالاهای اساسی، میتوان یک شبکه توزیع مرکزی برای استان تهران و استانهای همجوار ایجاد کرد.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که آمادگی صددرصدی برای بدبینانهترین شرایط را داشته باشیم و به عنوان خدمتگزاران مردم، خود را برای سختترین شرایط آماده کنیم.
استاندار تهران یکی دیگر از موضوعات مهم سال گذشته را تأمین امنیت پایدار دانست و اظهار کرد: دشمنان و سرویسهای اطلاعاتی متخاصم برنامهریزی و هزینه زیادی برای ایجاد ناامنی در کشور انجام دادند، اما با تلاش شبانهروزی نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی و مشارکت مردم، امنیت پایدار در کشور و استان تهران برقرار ماند.
وی با تأکید بر نقش مردم و با بیان اینکه در شرایط جنگی، نیروهای مردمی و بسیج در کنار نیروهای امنیتی و انتظامی حضور داشتند و نقش مردم در همه عرصهها تعیینکننده بود افزود: از ابتدای جنگ، اقشار مختلف مردم، زن و مرد، پیر و جوان و افرادی با دیدگاههای مختلف که دغدغه ایران و صیانت از کشور داشتند، در میدان حضور یافتند و حمایت خود را از کشور و نیروهای مسلح اعلام کردند.
استاندار تهران با قدردانی از عملکرد دولت در این دوره گفت: رئیسجمهور و اعضای دولت در ایام جنگ به صورت شبانهروزی پای کار بودند و در تأمین کالاهای اساسی، مدیریت عمومی جامعه، بازسازی، نوسازی و استمرار خدماترسانی نقش مهمی ایفا کردند.
وی افزود: تصمیمات دولت در حوزه واردات و تأمین کالاهای اساسی نیز زمینهساز ثبات در بازار شد و امروز فراوانی کالاهای اساسی، بخشی از آرامش موجود در این حوزه، نتیجه تصمیمات اتخاذشده در آن مقطع است.
معتمدیان با اشاره به برگزاری جشنواره شهید رجایی گفت: واقعیت این است که نمیتوان دستگاه خاصی را به عنوان دستگاه برتر در شرایط سال گذشته معرفی کرد، چراکه همه دستگاهها، مدیران و کارکنان دولت در کنار سایر مجموعهها پای کار بودند.
وی افزود: جشنواره شهید رجایی به نمایندگی از مجموعهای از دستگاهها برگزار میشود و انتخاب دستگاههای برتر، اقدامی نمادین برای تقدیر از زحمات مجموعه دولت است.
استاندار تهران سال گذشته را سال همدلی، همافزایی و تعامل در سختترین شرایط کشور توصیف کرد و گفت: شاید بخشی از خدمات انجامشده در تهران به دلیل اینکه زندگی در پایتخت تا حد زیادی در جریان عادی ادامه داشت، دیده نشده باشد؛ در حالی که استان تهران با توجه به حجم حملات، یکی از کانونهای اصلی تهدید بود.
وی با قدردانی از مدیران، کارکنان دولت، فرمانداران، بخشداران و مجموعه استانداری تهران، اظهار کرد: نقش استانداری بیشتر نقش هماهنگی و نظارت است و همکاران ما در این مقطع با تلاشهای شبانهروزی کارنامه قابل قبولی از خود به جا گذاشتند.
معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت رضایتمندی مردم، گفت: خروجی عملکرد هر دستگاه و مدیر باید در نهایت به رضایت مردم منجر شود و اگر مدیری بتواند رضایتمندی مردم را جلب کند، وظیفه خود را به خوبی انجام داده است.
وی افزود: همه ما به عنوان خدمتگزاران مردم باید تمام ظرفیتها و امکاناتی را که در اختیار داریم برای ارائه خدمات سریع، روان و بدون منت به مردم به کار بگیریم.
استاندار تهران همچنین به راهاندازی سامانه «فواد» (فوریتهای اداری) اشاره کرد و گفت: این سامانه با هدف ایجاد ارتباط مستقیمتر میان مردم و مسئولان و رسیدگی سریع به مشکلات و نارضایتیها راهاندازی شده است.
وی افزود: گزارشهای ثبتشده در این سامانه در مواردی منجر به تشویق کارکنان و مدیران و در برخی موارد نیز برخورد با متخلفان شده است که نشان میدهد دولت چهاردهم برای نظر و رضایت مردم جایگاه ویژهای قائل است.
معتمدیان در پایان تأکید کرد: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریمها بر زندگی مردم اثر گذاشته است، همه دستگاهها باید در کنار مردم باشند و هر فرد در جایگاه خود با ارائه خدمات سریع، روان و بدون منت، وظیفه خود را در قبال مردم انجام دهد.