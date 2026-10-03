تاکید عراق بر پایبندی به ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: اسعد ترکی سواری، نماینده دائم عراق در یونسکو در نامهای رسمی اعلام کرد که موضع بغداد در مخالفت با حضور رژیم صهیونیستی در نشستهای این سازمان، در چارچوب موضع رسمی و قانونی بغداد در مخالفت با عادیسازی روابط اتخاذ شده است.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش شفق نیوز، وی تصریح کرد که این موضع در واکنش به دعوت یونسکو از شماری از اعضای غیرعضو این سازمان، از جمله رژیم صهیونیستی، برای شرکت در نشست کمیته ویژه بررسی اصلاح توصیهنامه سال ۱۹۹۷ یونسکو درباره وضعیت نهادهای آموزشی در آموزش عالی مطرح شده است.
طبق این گزارش، این نشست قرار است در چارچوب جلسات شورای اجرایی یونسکو در پاریس برگزار شود.
سواری گفت که در پی پرسشهای مطرحشده از سوی اعضای گروههای انتخاباتی بینالمللی درباره موضع گروه کشورهای عربی نسبت به این دعوتها، عراق تاکید کرده است که موضعش بر اساس قانون شماره یک سال ۲۰۲۲ پارلمان این کشور درباره جرمانگاری عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی استوار است؛ قانونی که برقراری روابط یا هرگونه تعامل مستقیم و غیرمستقیم با این رژیم با هدف ایجاد روابط را جرمانگاری میکند.
نماینده دائم عراق در یونسکو افزود که بغداد پیشتر نیز در نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد مخالفت خود را با اقدامات رژیم صهیونیستی اعلام کرده است و از دیدگاه عراق، ادامه اشغال سرزمینهای فلسطین و نقض حقوق ملت فلسطین نمیتواند توجیهی برای دعوت از رژیم صهیونیستی به مشارکت در فعالیتهای یک سازمان بینالمللی مانند یونسکو باشد.
وی تأکید کرد که عراق به موضع قانونی و سیاسی خود در مخالفت با عادیسازی روابط ادامه خواهد داد و حضور رژیم صهیونیستی در نشستهای یونسکو را مغایر با قوانین لازمالاجرای عراق، بهویژه قانون شماره یک سال ۲۰۲۲ درباره جرمانگاری عادیسازی روابط، میداند.
سواری در ادامه خواستار اتخاذ موضعی روشن از سوی گروه کشورهای عربی در قبال هرگونه دعوت از رژیم صهیونیستی، چه در نشست کنونی و چه در پروندههای آینده، شد.